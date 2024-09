Ocho series ideales para hacer un maratón desde el móvil en la playa o en la piscina

10 18

Emily en París

© Netflix

Colorida, fresca y con unas increíbles postales de la ciudad del amor, no puedes perderte esta serie, una de las más populares de Netflix. Si no la has visto todavía, devorarás rápidamente y uno tras otro los episodios que tienes disponibles, con unos 30 minutos de duración, de las tres primeras temporadas y de la primera parte de la cuarta, que se acaba de estrenar este 15 de agosto. Si eres seguidor de la ficción protagonizada por Lily Collins y ya la has acabado... ¡siempre es un buen momento para verla de nuevo del tirón!