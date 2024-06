La nueva serie de Marta Hazas y Álex González, el drama sobrenatural que no querrás perderte 'Desde el mañana' consta de ocho episodios con toques de ciencia ficción

Desde el mañana es la nueva serie que Disney está a punto de estrenar y que protagonizan Marta Hazas y Alex González. Un drama sobrenatural divido en ocho episodios, que ha salido de la factoría de por Daniel Écija, responsable de otros exitosos títulos como 4 Estrellas, Estoy Vivo, Cristo y Rey, llegará en exclusiva al servicio de streaming el 12 de junio.

Sinopsis

La historia de Desde el mañana empieza con la mudanza de una familia a su nueva casa. A los pocos días de instalarse allí, Gabriela (Marta Hazas) descubre un filón de un mineral bajo el suelo de la despensa, el cual ha creado una fisura en la corteza terrestre, y que, al tocarlo, produce en ella una extraña habilidad: puede ver el futuro. Sin embargo, la parte más inquietante del fenómeno llega cuando uno de esos fragmentos de visiones le muestra la muerte de su hija Emma (Denisse Peña).

El personaje que interpreta Hazas tiene la sensación de tener recuerdos de algo que no ha pasado y, tras asegurarse de que estos episodios no han sido un sueño, ni fruto de algún trastorno mental o físico, solo tiene una cosa en su cabeza: cambiar el destino de su hija, que parece condenada a morir. Para ello, cuenta con la ayuda de Andrés (Alex González), un inspector de policía que ha vivido una experiencia similar a la suya, pero no en sus propias carnes, sino en las de su mujer.

Dónde y cuándo ver la serie

Los amantes de la intriga y el suspense y los fans de lo sobrenatural, la magia y los fenómenos inexplicables tendrán disponibles los ocho capítulos de esta primera temporada, que tienen una duración aproximada de 52 minutos cada uno, en el catálogo de Disney+ a partir del miércoles 12 de junio.