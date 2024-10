De la elegancia de Lady Di al glamour de Marilyn Monroe: las 11 prendas más caras jamás subastadas

En el maravilloso mundo de los coleccionistas, la ropa usada por sus ídolos es mucho más que una simple prenda de vestir, es un objeto único. La pasión (u obsesión) de poseer algo que un día perteneció a ese recordado actor o a ese cantante se traduce en valores astronómicos cuando estos vestidos o trajes salen a subasta. A continuación te presentamos de menos a más las 11 prendas de ropa más caras jamás subastadas.

11- Vestido de Paco Rabanne de 1967: 101.519 euros

Fue un revolucionario de la aguja y llegó a ser rebautizado por Coco Chanel como el "metalúrgico de la moda" y es que su pasión por innovar le llevo a convertir el metal en su tela preferida. Fue precisamente un vestido elaborado con piezas de aluminio diseñado en 1967 en el que el pasado mes de enero se convirtió en uno de los más caros de su colección tras ser subastado en Fair Warning, una nueva plataforma de subastas, por 101.519 euros.

10- El vestido transparente de Kate Middleton: 113.178 euros

En 2011, el vestido transparente que lució Kate Middleton en un desfile benéfico cuando era estudiante en la Universidad de St Andrews (Escocia) se subastó por 113.178 euros, un precio muy superior al que había estimado la casa desubastas Kerry Taylor quien pensó que la prenda no alcanzaría un precio superior a los 14.500 euros. Se cree que el sugerente diseño jugó un papel clave en el romance de la actual Princesa con el príncipe Guillermo, cuya historia de amor comenzó justo después del desfile. Al parecer, el príncipe de Gales se encontraba sentado entre el público cuando Kate desfiló en la pasarela en el año 2002, usando este vestido que dejaba ver su ropa interior.

9- El vestido del baile con John Travolta de la princesa Diana: 260.884 euros

Diana de Gales, conocida por muchos como la "princesa del pueblo", no sólo redefinió el concepto de princesa, sino que también se convirtió en un ícono de la moda. Sus elecciones de vestuario dejaron una impresión indeleble en el mundo de la moda tanto que su inolvidable estilo ha perdurado hasta nuestros días. Una de sus prendas más recordadas es el vestido de terciopelo negro que lució la princesa en 1985 en un evento en la Casa Blanca, donde protagonizó un inolvidable baile con el actor John Travolta que dio la vuelta al mundo. Firmado por Victor Edelstein, la prenda fue adquirida en 2019 The Historical Royal Palaces por nada más y nada menos que 260.884 euros.

8- El vestido de Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes': 831.108 euros

Todas hemos soñado alguna vez con llevar algo tan espectacular como el vestido negro de Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes. Creado con mucho mimo por su amigo Hubert de Givenchy, este diseño se convirtió en uno de los vestidos más famosos del mundo de la moda y quizás en uno de los más solidarios, pues su diseñador se lo donó a al filántropo Dominique Lapierre, quien lo vendió en 2006 por 831.108 euros que fueron destinados íntegramente a su ONG Ciudad de la Alegría en la India. "Estoy absolutamente estupefacto de que un trozo de tela que perteneció a una actriz tan mágica me permita ahora comprar ladrillos y cemento para escolarizar a los niños más desfavorecidos del mundo", dijo LaPierre en aquel momento.

7- La chaqueta de Michael Jackson en 'Thriller': 1,3 millones de euros

Todo lo que tocaba lo convertía en oro y aunque no era el rey Midas si que fue el rey del pop. La chaqueta de piel negra y roja que Michael Jackson utilizó en el videoclip de la canción Thriller fue vendida en 2011 por 1,3 millones de euros. La mítica prenda fue a pasar a las manos de Milton Verret, comerciante de oro de Texas, quien se impuso sobre una docena de postores de todo el planeta y cuya única finalidad era utilizar la chaqueta para recaudar fondos para hospitales de niños en todo el mundo.

6- El vestido 'celestial' de la Princesa Diana: 1,3 millones de euros

A lo largo de los años, varios de los vestidos que lució la princesa Diana se han vendido por cientos de miles de euros en subastas, sin embargo, si hay uno que ha llamado especialmente la atención ha sido el vestido ‘celestial’ diseñado por Jacques Azagury que Lady Di lució en una cena en el Palazzo Vecchio de Florencia en 1985. Creado especialmente para ella, la prenda fue subastada por Julien's Auctions en enero de 2024 llegando a alcanzar la cifra récord de 1,3 millones de euros, superando así once veces su precio original de 90.500 euros y convirtiéndose en el vestido de la Princesa Diana más caro jamás subastado.

5- Vestido que lució Judy Garland en 'El mago de Oz' : 1,4 millones de euros

Se dio por perdido, se encontró y tras superar varios desafíos legales, el icónico vestido de cuadros azules y blancos que lució Judy Garland en El mago de Oz fue vendido por 1, 4 millones de euros en una subasta de Bonhams. El vestido compuesto por un delantal y una blusa que durante mucho tiempo se creyó perdido, fue encontrado en 2022 en las colecciones del departamento de teatro de la Universidad Católica de América. Esta prenda es uno de los dos vestidos existentes que usó Garland durante la filmación. El otro fue subastado en 2015 y logró casi la misma cifra.

4- Vestido Ascot de Audrey Hepburn en 'My Fair Lady': 3,4 millones de euros

Audrey Hepburn convertía en mágicos cada uno de los personajes que interpretaba y meterse en la piel de Eliza Doolittle en My Fair Lady fue una de sus asombrosas hazañas. Brillante en su interpretación, la actriz también supo adaptarse a la perfección a su peculiar fondo de armario. Ganadora de ochos premios Oscar (incluido el de mejor diseño de vestuario), el vestido que más llamó la atención fue el de encaje blanco diseñado por Cecil Beaton y Hepburn lució en una de las escenas del filme para ir a las carreras de Ascot. Se vendió en 2015 por 3,4 millones de euros en una subasta de Profiles in History .

3- El vestido con el que Marilyn Monroe canto 'Cumpleaños feliz' a John F. Kennedy: 4,6 millones de euros

Tiene la etiqueta de ser el vestido más caro del mundo vendido en una subasta y no es para menos, pues la franquicia estadounidense Ripley's Believe It or Not! pagó por él 4,6 millones de euros. Diseñado en gasa por el modisto francés Jean Louis y con más de 6.000 cristales cosidos a mano, la prenda permanece en la memoria colectiva de toda una generación por ser el outfit elegido por Marilyn Monroe para cantar su sensual ‘cumpleaños feliz' al presidente estadounidense John F. Kennedy en 1962 en el Madison Square Garden. Guardado bajo llave, el vestido tan solo ha sido utilizado en una segunda ocasión cuando Kim Kardashian sorprendió luciendo la prenda en la Gala del Met de 2022.

2- El vestido blanco que lució Marilyn Monroe en 'La tentación vive arriba': 5 millones de euros

Si pensamos en Marilyn Monroe, es imposible no imaginarla con el vestido blanco que lució en la película La tentación vive arriba. Diseñado por William Travilla, el vestido creó un momento histórico en la moda cinematográfica, con la falda de Monroe ondeando durante la escena de la rejilla del metro del clásico de 1955 , desde entonces, nunca hemos vuelto a ver un vestido con cuello halter ni una rejilla del metro de la misma manera. Fue vendido por 5 millones de euros a través de la casa de subastas Profiles in History en 2011. Hasta entonces, había formado parte de la colección de la actriz Debbie Reynolds durante más de cuatro décadas.

1- Camiseta de los Chicago Bulls de Michael Jordan: 10,1 millones de euros

Cuando la camiseta de los Chicago Bulls que vistió Michael Jordan en el primer partido de la final de la NBA de 1998, la última que ganó, fue subastada en 2002 por 10,1 millones de euros, se escribió un nuevo capítulo en la historia del coleccionismo deportivo. La prenda no solo superó su valor estimado en más del doble , sino que se coronó como el recuerdo deportivo más caro jamás vendido. La camiseta del que es considerado el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos logró desbancar así a la famosa camiseta de la “Mano de Dios” de Maradona que había alcanzado la cifra de 8,4 millones de dólares durante su subasta en el Mundial de 1986.