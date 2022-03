Ni una, ni dos, las 5 bodas de Judy Garland al más puro estilo Hollywood La eterna actriz de ‘El Mago de Oz’ y ‘Ha nacido una estrella' nunca se cerró al amor y sus looks nupciales siguen inspirando como el primer día

Ha nacido una estrella (1954), El Mago de Oz (1939) o Cita en St. Louis (1944) son solo algunos de los filmes que hicieron de Judy Garland (Grand Rapids, Minnesota, Estados Unidos, 1922 - Londres, Reino Unido, 1969) el mito cinematográfico y estilístico que es hoy en día. La prolífica carrera de la actriz, cuyo nombre de pila era Frances Ethel Gumm, convivía en paralelo con su desdichada vida sentimental, en la que había diseños de altura, fiestas memorables y grandes galardones, pero a la vez mucha incomprensión. Hollywood hizo de ella un fenómeno de masas y, por desgracia, también condicionó sus relaciones. “Quise e intenté creer con todas mis fuerzas en un arcoíris que traté de superar, y no pude”, confesaba alicaída en una entrevista, haciendo un paralelismo con la promesa de su gran cinta: El Mago de Oz.

- Cómo Brigitte Bardot cambió la historia de la moda nupcial con sus cuatro bodas

Con un pasado en el que parece haber más sombras que luces, el séptimo arte y la industria de la moda la han tenido muy presente en homenajes y tendencias. Durante sus 47 años de vivencias, se casó hasta en cinco ocasiones en bodas de muy diferente tipo y estilo, que marcaron la historia de la moda para siempre. Aquellos vestidos que utilizó para dar el ‘sí,quiero’ están más vivos que nunca: en este año en el que la tendencia son los enlaces íntimos, los looks sencillos y los detalles vintage, nos fijamos en ella.

- Las 5 bodas de Rita Hayworth: tocados preciosos, enlaces sorpresa y hasta un vestido azul

David Rose: su primera boda

Fecha: 27 de julio de 1941.

Localización: Las Vegas.

La historia: Judy conoció al compositor, pianista y cantante David Rose cuando tenía tan solo 18 años. El escritor sobrepasaba la treintena y estaba casado, pero se había quedado prendado de ella después de verla en trabajos que habían sacado a la luz su potencial. Pese a que su familia no lo aprobaba y la productora Metro-Goldwyn-Mayer, con quien la joven tenía su carrera acordada y sumamente controlada, tampoco daba el visto bueno, esperaron un año a que el músico se divorciara y se dieron el ‘sí,quiero’. Sin embargo, la relación terminó en 1944 por la disparidad de caracteres y las continuas intromisiones de la compañía en cada decisión de la actriz.

El look de Judy: Si bien no existen muchas imágenes de su gran día, sabemos que se casó con un vestido de silueta ‘línea A’, elaborado en tul, con sobrefalda glitter y capucha de tul incorporada. Lo acompañó con un abrigo blanco de piel, bolso de seda también blanco, pendientes clásicos y un maxibroche que simulaba una gran flor (un detalle muy habitual en Garland). El estilismo era muy apropiado para un enlace en Las Vegas.

- Se casó 2 veces, pero se vistió de novia 5: repasamos los looks nupciales de Audrey Hepburn

Vincente Minnelli: dos estrellas en la cima

Fecha: 15 de junio de 1945.

Localización: Iglesia Presbiteriana de Beverly Hills.

La historia: Cita en St. Louis reunió a los dos astros del cine de entonces y cayeron rendidos el uno ante el otro. Con Minnelli al frente del rodaje, Judy pudo deshacerse de la etiqueta de ‘jovencita’ para hacer por fin un papel más dramático y adulto, lo que siempre había querido. El realizador era 20 años mayor que ella, pero Judy vio en él la oportunidad de encontrar la estabilidad y tranquilidad que buscaba, pues tenía demasiado trabajo. Aquellos días mientras se sucedía el rodaje El Reloj, se casaron ante la atenta mirada de compañeros de profesión. Después de años de trabajo (desde su infancia), Garland veía la luz al final del túnel: un estilo de vida más sosegado y sin cuestionamientos de la compañía, especialmente con el nacimiento de su hija Liza. Desgraciadamente no fue así y la intérprete cayó en las adicciones a las píldoras (problemas que nacieron desde su adolescencia por exigencias de la productora), algo que se juntó a los gustos y sonadas infidelidades de su marido.

El look de Judy: Para la ocasión, Judy lució un vestido que hoy se podría ver perfectamente en novias que buscan celebrar una boda íntima o dar el 'sí, quiero' en una ceremonia civil. Al más puro estilo años 50, se decantó por un vestido gris perla, ceñido a la cintura, con falda ligera, largo midi, hombreras y escote cerrado. Completó el look con un tocado transparente, zapatos de salón con punta cuadrada y un ramo enorme de peonías.

- De Carolina de Mónaco a Carmen Ordoñez: los tocados de novia más icónicos

Sidney Luft: la relación más larga

Fecha: 8 de junio de 1952.

Localización: En el rancho de unos amigos, en Hollister, California.

La historia: Aunque conocía a Sid Luft desde los años 30, no fue hasta que su relación con Minnelli terminó cuando la estadounidense puso sus ojos sobre él. El productor de películas confesaba en sus memorias que quiso ayudarla y que encontró en ella a una persona especial. Se convirtió en su manager y contrajo matrimonio con ella. Empezó así una relación que duró 13 años, en la que Luft consiguió que la carrera de Judy volviera a brillar, primero con el lanzamiento de Ha nacido una estrella y después con otros títulos memorables. Dos hijos y un sinfín de desencuentros después, la pareja se divorció en 1965, por problemas derivados de adicciones en ambos casos.

El look de Judy: Fue una boda secreta y por desgracia no trascendieron imágenes, aunque podemos imaginar que muy divertida, teniendo en cuenta la ubicación.

- Amsale, la diseñadora de los vestidos de novia más famosos del cine

Mark Herron: breve, pero intenso

Fecha: 30 de noviembre de 1965.

Localización: Little White Chapel de Las Vegas.

La historia: El de Mark Herron y Judy Garland fue un matrimonio muy breve. Tan solo cinco meses duró el idilio de la pareja. La actriz conoció al manager y productor cuando aún seguía con Luft y este se fijó en ella cuando presentaba sus conciertos y shows en el London Palladium. La relación terminó entre acusaciones muy duras de la intérprete a quien era su marido.

El look de Judy: Historiado y sofisticado, el look que la actriz eligió para este enlace no dejó indiferente a nadie: un conjunto de top de manga francesa y falda entubada hasta el tobillo, repleto de brillos y dorados. Lo completó con pendientes y pulsera de perlas, zapatos de raso de seda y casquete con velo de redecilla incorporado.

- Del collar de Audrey Hepburn a los pendientes de Kate Middleton: joyas inspiradas en las novias más icónicas de todos los tiempos

Mickey Deans, el último marido

Fecha: 17 de marzo de 1969.

Localización: Chelsea Register Office de Londres.

La historia: Tres meses antes de su muerte, Judy Garland pasó por el altar por quinta y última vez, para dar el sí, quiero al cantante Mickey Deans. Llevaban años de relación esporádica y el vocalista y empresario se decidió a pedirle matrimonio en 1969. Él la apoyó en el momento más difícil de su carrera, cuando sus problemas con las píldoras se hacían notar. El 22 de junio de 1969 ella falleció.

El look de Judy: El diseño de 'no-novia' más arriesgado de todos los que lució la actriz en sus bodas fue el de su enlace con Mickey. Recurrió a un vestido capa, de largo mini, con detalles de plumas en el cuello y en las mangas. Acompañó el modelo con su tradicional casquete, en este caso con detalle de botonadura de seda y unos zapatos de tacón cuadrado. El estilismo no era apto para discretas, pero resumía a la perfección el estilo de la Edad de oro de Hollywood y mostraba ese lado de fantasía al que siempre se aferró la intérprete, a la que aún hoy se echa de menos.

- Jackie Kennedy es noticia: una foto inédita desvela nuevos detalles de su look nupcial