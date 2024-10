Isabel Gemio, una madre coraje ante la enfermedad de su hijo: 'Yo no estaba preparada, pero pasé a la acción'

Día emocionante para Isabel Gemio. La periodista ha acudido este viernes a la 15ª edición de Sonrisas Dulces, un evento que organiza la empresa Migueláñez para recaudar dinero con el único fin de ayudar y apoyar las causas sociales y a los más necesitados, como es el caso de la Fundación que lleva el nombre de la periodista y que este año será la beneficiaria de esta recaudación, que se extenderá hasta el próximo 6 de enero de 2025, y cuyos fondos irán destinados a financiar proyectos de investigación científica sobre enfermedades raras, mejorar sus tratamientos y ofrecer apoyo directo a los afectados y sus familias.

© Getty images

Sobre las 12: 30 horas, Isabel Gemio ha llegado a la calle Fernández de la Hoz, ubicada en el centro de Madrid, donde ha expresado su enorme felicidad por esta colaboración tan esperada entre su Fundación y Migueláñez. Tanto la periodista como Onésimo Migueláñez, presidente de la compañía de confitería, han mostrado su alegría trabajar mano a mano, ya que existe una "admiración mutua durante años". Además, la presentadora de televisión y radio también ha contado que van a una convocatoria pública de investigación para que grupos e investigadores de toda España se puedan presentar. Durante el evento, también se ha presentado el spot de la acción de este año, protagonizado por un niño llamado Darío que padece fibrodisplasia osificante progresiva (FOP), una enfermedad genética rara que afecta el tejido conectivo, lo que limita gravemente la movilidad.

© Gtres

Isabel Gemio ha hablado con los medios de comunicación que se han desplazado hasta el evento sobre sus hijos, Diego (27) y Gustavo (24), siendo precisamente el mayor el origen de su fundación ya que padece distrofia muscular de Duchenne, una de esas enfermedades consideradas raras. "Yo hago todo lo que puedo. La Fundación Isabel Gemio es para investigar a largo plazo, para otras familias, para todos, no solo para mi hijo, sino para otros muchos niños. Por suerte, tengo estos altavoces que sois vosotros para dar voz a las enfermedades raras. Si la vida me ha dado esta oportunidad, yo quiero ahora devolverle a la sociedad, al público, todo el cariño que me ha dado, que es mucho. La vida me ha puesto en un lugar que nunca pensé, en el que nunca nadie está preparado. Yo no estaba preparada, pero cuando reaccioné, pasé a la acción y hago lo que puedo", ha explicado la periodista.

De hecho, tal y como nos contó a ¡HOLA! la propia periodista, el diagnóstico de su hijo fue un golpe muy duro en su vida: "Cuando me enteré, no lo afronté. Sobrevivía. Estuve como una zombi durante mucho tiempo. Asumirlo me llevó años. Imagínate, tardé diez años en organizar y poner en marcha la fundación. Pues yo creo que tardé diez años en asumirlo. Cuando lo asumí y acepté que era lo que había entonces me pregunté qué podía hacer. Y la fundación me pareció una buena iniciativa. Asimilar un diagnóstico de estas características lleva mucho tiempo porque es una enfermedad incurable que no tiene tratamiento en el mundo. Pero quiero mandar un mensaje. Para cualquier pareja joven, para las madres, para los padres, para los abuelos que que tengan un hijo o un nieto con un diagnóstico de estas características, que sepan que lo más probable es que la ciencia llegue a tiempo para ellos, que por lo tanto apoyen la investigación en estas patologías porque es fundamental para encontrar un tratamiento. Mi hijo ya es totalmente dependiente. Está en una silla de ruedas desde los 11 o 12 años. Hoy necesita ayuda absolutamente para todo, para, vestirlo, para ducharlo, para comer. Todavía puede conducir su silla eléctrica y manejar el ratón del ordenador. Pero necesita ayuda para todo. ".

Para esta ocasión, Isabel Gemio ha optado por un elegante look formal compuesto por un traje con short y blazer en pata de gallo en tonos azules, que ha combinado con un top de seda en rosa. En cuanto al calzado ha escogido una botas estilo cowboy con tano en beige y tonos pasteles. La que fuera presentadora del programa Te doy mi palabra entre 2004 y 2017 para Onda Cero, ha posado en el photocall con el pequeño Darío, protagonista del spot, su familia y Onésimo Migueláñez, quien ha expuesto cómo es trabajar con la periodista en esta labor benéfica: "Somos dos personas comprometidas con la lucha, y creemos firmemente en la importancia de apoyar a quienes padecen este tipo de enfermedades. Estos niños nos necesitan, y en un mundo como este, lo más importante es tender una mano a quienes lo requieren, especialmente a aquellos que enfrentan enfermedades, sea cual sea su forma".

Durante el acto, Isabel Gemio y el resto de asistentes han vivido un momento muy emotivo, ya que han recordado a Mario Migueláñez, director general de la compañía, que falleció en un accidente en 2016. Su hijo, Onésimo, ha querido rememorar que su padre fue el impulsor de esta iniciativa solitaria y que él ha querido continuar con su legado y su espíritu solidario. Los fondos que se recauden a través de los clics en el vídeo viral que estará disponible en su página web, con el que se recaudarán 5 céntimos por cada clic irán directos a financiar los proyectos de investigación científica sobre enfermedades raras y promover la formación de profesionales e investigadores del campo.