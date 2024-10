Joaquín Torres es operado por sexta vez: 'Preparado para la definitiva rehabilitación'

Joaquín Torres no está pasando por su mejor momento y, desde su accidente a finales del año pasado, el arquitecto ha sido intervenido en quirófano seis veces. La última ha sido este lunes debido a una desviación de la prótesis de cadera y pronto empezará con la rehabilitación, tal como ha contado a sus seguidores. Durante estos difíciles meses, Joaquín también ha sufrido la pérdida de su madre y la relación con su hermano Julio se ha enfriado.

"Desgraciadamente, mi prótesis de cadera que me colocaron esta primavera pasada, ha fallado, y se ha “desplazado“. Me han tenido que volver a operar para quitarme la prótesis “desplazada“ y colocarme una nueva prótesis y empezar con la nueva rehabilitación. (No puedo ni quiero contemplar otro escenario)", comenzaba Joaquín en su comunicado, donde explicaba que el doctor encargado de su operación fue el traumatólogo Ángel Villamor. Además, garantiza que "estoy muy bien, sin los espantosos dolores de estas semanas atrás", y que está preparado para recuperar su movilidad. El arquitecto le ha dedicado unas bonitas palabras a sus seguidores, asegurando que "leo constantemente vuestros mensajes y comentarios", definiéndolos como su apoyo. También lamenta no estar tan activo y promete seguir enseñando los proyectos de A-cero, su estudio junto a Rafael Llamazares, ya que tienen muchas novedades que enseñar.

Además, a raíz del mencionado accidente sufrió una infección de huesos que derivó en intensos dolores que le han impedido vivir su día a día con normalidad, llegando a afectar su matrimonio con el director de televisión Raúl Prieto, quien se ha convertido en su máximo apoyo en estos meses. Tal y como ha mencionado en un par de ocasiones, Raúl "está por encima de todo" ya que "es el ser humano que más me ha querido y me quiere", destacando la admiración y el respeto mutuo que se tienen. La pareja puso el broche de oro a su relación el 19 de mayo de 2023 en la Casa Pilatos de Sevilla tras diez años de romance.

Su madre falleció en marzo

A lo largo de estos últimos meses, Joaquín no ha sido marcado únicamente por dolores físicos, ya que el pasado mes de marzo falleció su madre, a quien definía como uno de sus pilares fundamentales. Además, su relación con su hermano Julio está más tensa que nunca. Hace tan solo unos meses denunciaba que este había robado a sus padres, acusándole de arruinar su patrimonio y de haber causado un intenso dolor a toda la familia, afirmando que su madre murió dolida por la traición de su hijo.