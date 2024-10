Pınar Deniz ('Secretos de familia') confirma que está embarazada una semana después de celebrar su boda

Pınar Deniz está atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida. La protagonista de Condena de amor disfruta del éxito mundial que ha cosechado con su papel de Ceylin en Secretos de familia, la serie que la ha lanzado al estrellato mundial y la ha convertido en la actriz turca más solicitada del momento. Pero no solo vive un gran momento en el plano profesional, sino también en el personal: el pasado 17 de septiembre se daba el 'sí, quiero' en Roma con su pareja, Kaan Yıldırım, y, ahora, para completar la felicidad de la pareja esperan la llegada de su primer hijo.

© @niluferyildirim

Siete días después de su gran día, sin haberse podido ir de luna de miel por los compromisos profesionales del recién estrenado matrimonio, Pınar hacía su primera aparición pública como mujer casada en una importante cita: la Paris Fashion Week.

© Getty Images

© @pinarrdenizzz

La intérprete de Aşk 101, de 30 años, desfilaba para L'Oréal, firma de la que es imagen, codeándose con grandes estrellas internacionales como Kendall Jenner, Cara Delevingne, Andie MacDowell o Eva Longoria, entre otras.

© @pinarrdenizzz

© @pinarrdenizzz

Tras deslumbrar con su belleza y elegancia sobre la pasarela con un espectacular vestido de satén blanco de Selezza London , la protagonista de Aktris compartía emocionada unas imágenes sobre cómo se preparaba para el evento, sobre su desfile triunfal y sobre un momento que le hacía especial ilusión: conocer a Jane Fonda, junto a la que compartía una fotografía junto a un 'Me encanta', dejando clara la admiración que siente por la protagonista de Barbarella.

© @pinarrdenizzz

Sin embargo, la imagen más emotiva y especial del carrusel compartido por Pınar Deniz no estaba relacionada con la consecución de un sueño profesional sino con el de uno personal: el de convertirse en madre. La actriz posaba ante la cámara con una tierna sonrisa mientras apoyaba su mano sobre su vientre en un gesto similar al que había hecho mientras desfilaba, marcando su ya incipiente barriguita de embarazada y confirmando así la noticia que llevaba semanas circulando sobre su estado de buena esperanza, tal y como había adelantado la periodista turca Birsen Altuntaş.

© @pinarrdenizzz

Una vez más no han hecho falta palabras, ya que la instantánea habla por si misma, para confirmar que Pınar y Kaan serán padres en primavera, puesto que la actriz estaría embarazada de unos dos meses. No tardaron en llegar las felicitaciones tanto por parte de los fans como de los amigos y familiares de la pareja, todos muy felices por compartir la gran noticia con los protagonistas. Sin duda, un broche de oro perfecto para la bonita historia de amor de la pareja.

© @huridenizzz

Una boda de ensueño

La habíamos visto en diferentes ocasiones vestida de novia en la ficción, pero, el 17 de septiembre. veíamos a Pınar Deniz blanca y radiante en la vida real para pasar por el altar con su pareja, el también actor Kaan Yıldırım. El consulado turco en Roma era el lugar elegido por la pareja para pasar por el altar en una emotiva e íntima ceremonia en la que estuvieron rodeados por su familia y amigos cercanos.

© @pinarrdenizzz

La bella actriz elegía para su gran día un elegante y sencillo modelo diseñado por Vivienne Westwood mientras que Kaan se decantaba por un esmoquin firmado por Tom Ford. Guapísimos y ambos vestidos de blanco, salían de la iglesia convertidos en marido y mujer dejando muestras de su personalidad y sentido del humor luciendo unas oscuras gafas de sol, tal vez para tratar de disimular la emoción vivida durante la boda.

© @pinarrdenizzz

© @pinarrdenizzz

Tras el 'sí, quiero', la pareja, que se comprometía en Cambridge en verano de 2023 tras hacer pública su relación ahora hace dos años, recorría la ciudad eterna para dejar retratado su amor en algunos de los lugares más emblemáticos. Después, disfrutaban junto a sus seres queridos de una divertida celebración donde bailaron, brindaron con champán y... ¡con pizza! y se divirtieron a lo grande en una boda que parecía sacada de un cuento de hadas.

© @pinarrdenizzz

© @pinarrdenizzz

A su regreso a Estambul, los recién casados hablaban sobre la elección del escenario para su boda. “Como no nos gustan muchas ceremonias, queríamos que fuera en el extranjero y que nuestros seres queridos estuvieran con nosotros. Por supuesto, toda mi familia no pudo venir por problemas de visa. Lo decidimos porque Roma era la ciudad adecuada y nos encantó estar allí", explicaba Pınar. Además, aseguraban que, aunque todos los suyos no pudieron estar presentes en la capital de Italia, no tienen pensado celebrar otro enlace en Estambul.

© @pinarrdenizzz

© @kaanyildirim

Al ser preguntados sobre si la felicidad por su enlace se colmaba con llegada de un bebé, no quisieron confirmar ni desmentir nada la respecto. "Estamos muy felices... Nuestros sueños se están haciendo realidad uno por uno.", se limitaba a decir emocionado el intérprete de Sipahi, de 38 años. Un hecho que ya no es un deseo sino una realidad.