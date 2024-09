Andrés Velencoso cuenta en 'El Hormiguero' la primera vez que le rompieron el corazón y cómo es ahora la vida de esa chica

Han sido seis meses de intenso rodaje en diferentes enclaves de Cataluña con una exigencia que los ha marcado profesionalmente para siempre. Una experiencia inolvidable y muy enriquecedora que Andrés Velencoso y Natalia Sánchez están deseando compartir con los espectadores. Los actores, que se han convertido en buenos amigos tras tantas jornadas compartidas, han puesto en marcha la cuenta atrás para el 11 de octubre, cuando Regreso a las Sabinas llega a Disney+. De este melodrama clásico, de las curiosidades del rodaje y de sus propias experiencias en el amor han hablado los intérpretes durante su visita a El Hormiguero.

© elhormiguero

Desde que debutó como actor en 2012, Velencoso no deja de encadenar proyectos. En este último, compuesto por 70 capítulos con final cerrado, protagoniza una trama romántica que le ha hecho recordar su primer desengaño amoroso. "Esto nunca lo he contado. Estuve enamorado de una chica de mi instituto de los 14 a los 16 años. Era Bachillerato y fue la primera vez que me rompieron el corazón. Lloré por esa chica. Íbamos en el bus en una excursión a la nieve y delante de mí, cinco filas, la vi que se estaba besando con otro chico, un repetidor", ha comenzado a decir. Afortunadamente, se trata de una historia con final feliz, ya que "todavía están casados y tienen hijos, eligió la opción correcta".

© elhormiguero

Ahondando en esas primeras veces, el también modelo internacional ha recordado quién fue la artista internacional por la que sintió un flechazo de juventud: "Cuando vi a Cameron Díaz en La máscara pensé, ¡qué pedazo de tía!". En ese momento, Velencoso era un adolescente y se quedó prendado de la actriz de Hollywood, que es seis años mayor que él y actualmente es madre de dos hijos junto al cantante Benji Maden.

Natalia Sánchez, que se dedica a la interpretación desde niña y se hizo muy querida entre el público gracias a Los Serrano, recuerda con cariño su primer amor. "Mi primer amor de verano fue Cristoph. Era alemán, y nos conocimos en Inglaterra. Hablábamos en inglés porque con el amor te entiendes en cualquier idioma", ha contado la actriz, añadiendo que aquella historia "valió muchísimo la pena". También ha explicado que, siendo adolescente, se quedó impactada al ver en el cine Taylor Lautner y sus abdominales en Crespúsculo.

© elhormiguero

Lo que no se ve de los rodajes

A pesar de la complicidad que muestran sus personajes y de las escenas íntimas que comparten, Andrés Velencoso y Natalia Sánchez no se conocían antes de la serie, que definen como "un salto al vacío con un resultado increíble". La primera vez que se vieron fue durante una comida que hizo el director antes de iniciar el rodaje con todo el elenco, del que forman parte Celia Freijeiro, Ángela Molina, Olivia Molina, Miquel Fernández, María Casal y Nancho Novo.

© DISNEY +

La actriz, madre de dos hijos junto a Marc Clotet, ha compartido una curiosidad de su compañero en el rodaje: ¡Es un experto en aliviar las contracturas! "Tiene una altura considerable y entre secuencia y secuencia, nos estiraba. Nos colgaba y la espalda se estira", ha dicho la intérprete, que da vida a Esther en esta historia llena de nostalgia, perdón y segundas oportunidades que se presentó en el festival de televisión FesTVal de Vitoria.