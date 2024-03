Cameron Diaz anuncia el nacimiento de su segundo bebé

Desde hace unos años, Cameron Diaz decidió alejarse de los sets de grabación para enfocarse en su vida familiar junto a su esposo Benji Madden. Para ser precisos, fue el tras el nacimiento de su hija Raddix en 2019, que la actriz reveló que no tenía la intención de volver actuar. Ahora, la posibilidad de que la estrella emprenda un nuevo proyecto en el cine parece todavía más lejana, pues se ha convertido en madre por segunda ocasión.

©GettyImages



La pareja ahora tiene dos hijos.

Por medio de una publicación conjunta en Instagram, Cameron y Benji han anunciado emocionados la llegada de su segundo bebé. “Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden. ¡Es increíble y todos estamos muy felices de que esté aquí!”, escribieron hace un par de días.

La pareja reafirmó la firme postura que ha mantenido desde que nació su primogénita, y ha señalado que no compartirán fotos del bebé. “Por la seguridad y privacidad de los niños no publicaremos ninguna foto, pero es muy lindo”, expresaron. “Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos. Les enviamos mucho amor de nuestra familia a los suyos. ¡¡Nuestros mejores deseos y buenas tardes!!”, concluye el mensaje. Dado que Cameron y Benji decidieron no publicar ninguna foto de su bebé, optaron por acompañar su anuncio con una pintura hecha por el músico en la que se leía la frase: “Una pequeña ave me susurró”.

Tan pronto el matrimonio anunció la llegada del nuevo integrante de su familia, sus seguidores se volcaron en felicitaciones, entre ellos varios famosos. Pete Wentz, bajista de la banda Fall Out Boy, Katy Perry, Lionel Richie y Joel Madden, hermano de Benji, fueron algunas de las celebridades que se congratularon por el nacimiento de Cardinal.

Cameron, quien actualmente tiene 51 años, y Benji, de 45, debutaron en la paternidad a finales de 2019 con la llegada de Raddix, quien nació por medio de un vientre subrogado. Aunque la pareja no ha revelado detalles sobre Cardinal, no sería raro que también haya venido al mundo por esta vía.

©GettyImages



La actriz ha asegurado sentirse plena dedicándose a su maternidad.

Cameron, dedicada a la maternidad

Inmortalizada por exitosas películas como The Mask, My Best Friend’s Wedding y Charlie’s Angels, Cameron decidió cambiar el glamour de Hollywood por la tranquilidad de su vida familiar. La misma actriz ha admitido estar “semiretirada”, pues desde 2014 no ha estrenado ninguna cinta nueva. La razón de ello es que no ve viable alternar su maternidad con las exigencias del rodaje de una película.

“No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora como madre, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de mi hija”, confesaba la actriz en 2021 en una entrevista radiofónica con el programa Quarentined With Bruce. “Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida. Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que lo es todo, que es todo lo que esperé durante tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones”, explicaba.