Con una linda fiesta inspirada en Minnie Mouse, Ana Obregón celebra el primer año de su nieta

Ha pasado un año desde que la vida de Ana Obregón cambió por completo con la llegada de de Ana Sandra, a quien cariñosamente llama Anita. La presentadora española ha admitido que su nieta le devolvió la sonrisa y la ilusión por la vida luego de haber sufrido la irreparable pérdida de su hijo Aless Lequio, quien es padre de la bebé. Ahora, días después de celebrar sus 69 años, la también actriz ha consentido a la pequeña con una linda fiesta de la que ha compartido algunas fotos en sus redes sociales.

©@ana_obregon_oficial



Anita tuvo una linda primera fiesta de cumpleaños

“ANITA, hoy cumples 1 añito. No puedo más que darte las gracias por llenar de luz mi corazón sumido en la más profunda oscuridad y mutilado por un inmenso dolor”, escribió Ana al inicio del mensaje en Instagram con el que acompañó el carrete de fotos del festejo de su nieta.

En las imágenes se veía a la festejada ataviada con un lindo vestido rosa pastel, con zapatos y moño a juego. Su famosa abuela la rodeó con sus brazos en todo momento y posó con ella en medio de las bonitas decoraciones inspiradas en Minnie Mouse, y junto a una mesa en la que se veía su primer pastel de cumpleaños, así como otros bocadillos que degustaron los invitados.

©@ana_obregon_oficial



Ana posó con su nieta frente a un retrato de su hijo Aless.

“Gracias por tu sonrisa, tus balbuceos, tus gateos y primeros pasos”, continuó la celebridad española. “Gracias por mirarme con el mismo amor que me miraba tu papá. Jamás nadie me había mirado de esa forma”, agregó en si mensaje. Otra de las fotos que llamó la atención en el post de Ana fue una tomada bajo un enorme retrato de Aless. La actriz y su nieta posaron en un sillón junto a esta imagen, algo que seguramente no fue al azar.

“Eres una copia de tu papá, deseada desde ese cielo que limita con la eternidad. Algún día te contaré cómo era tu papá, noble, generoso, valiente, solidario, divertido, cariñoso, con una enloquecida ternura que provocaba amor en todos los que tuvimos la suerte de quererle”, continuó Ana en su mensaje. “Y tu serás igual, Anita. Mi angelito de luz, soplarás la vela esta noche en tu sueño con tu papá, mientras te abrazo muriendo de amor”, concluyó.

©@ana_obregon_oficial



La cumpleañera recibió algunos regalos.

Un nuevo festejo en casa de Ana

El pasado 18 de marzo Ana cumplió 69 años, un cumpleaños que celebró por primera vez en mucho tiempo, pues al parecer dejó de hacerlo luego del fallecimiento de su hijo en mayo de 2020 a causa de un sarcoma de Ewing. Sin embargo, ahora que tiene a su nieta a su lado, las cosas fueron distintas.

“Hoy me desperté llorando porque llevaba cinco años sin celebrar mi cumpleaños. Pensaba en las últimas velas que soplé contigo Aless, 18 de marzo de 2019, cuando nos habían dicho que te habías curado del cáncer”, contó la presentadora. “Me dijiste: ‘Mami, cumplir años es un privilegio’. Y yo me callé porque te hubiera regalado todos mis años y los que me quedaban por cumplir. Desde entonces no quería celebrar nada”, admitió.