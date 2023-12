Emocionada, Ana Obregón celebra el bautizo de su nieta Anita

El tiempo se ha pasado volando desde que Ana Obregón le dio la bienvenida a su nieta Ana Sandra, hija de su fallecido hijo Aless Lequio. La pequeña, que nació en Miami por medio de gestación subrogada el 20 de marzo, se ha convertido en su mayor adoración. La celebridad española no reparó en la polémica que la rodeó en su momento, y en cambio, se ha dedicado a disfrutar esta vida junto a la bebita de la que asumió el papel de mamá. Uno de los momentos que más añoraba la presentadora era el bautizo de la pequeña, el cual por fin ha tenido lugar y, como era de esperarse, ha sido un día inolvidable.

El pasado domingo 17 de diciembre, Ana y su nieta Anita se dieron cita en la Parroquia de Nuestra Señora de La Moraleja en Madrid, cercana al domicilio de la presentadora. Para el momento de su llegada, ya estaban en el recinto gran parte de sus familiares y amigos, quienes han sido un apoyo fundamental para la también autora.

De acuerdo con nuestra revista hermana ¡HOLA! España, en la ceremonia estuvieron los hermano de Ana: Celia, Amalia, Javier y Juan Antonio, sus sobrinos, así como su representante Susana Uribarri y su amigo publirrelacionista Raúl Castillo. Los padrinos de Anita fueron Celia Vega-Penichet, sobrina de la actriz, y Giaccomo Ugarelli, el mejor amigo del fallecido Aless.

La llegada de Ana en la escena no pasó inadvertida, pues la prensa presente no quería perderse este momento tan importante. Poco antes de las cinco de la tarde, la hora prevista para la ceremonia, Obregón apareció muy sonriente con Anita en brazos. La pequeña lució adorable con un hermoso ropón blanco, el mismos que llevó su padre Aless hace varios años. “Lo he arreglado porque (la bebé) tiene ocho meses y le quedaba pequeñito”, contaba la presentadora a fines del mes pasado a ¡HOLA!.

Ana, por su parte, lució impecable para el gran día de su nieta: usó un favorecedor traje rosa pastel al más puro estilo Barbie. El conjunto estaba integrado por una chaqueta corta de tweed y una falda midi plisada con mucho vuelo. Para complementar el look la presentadora usó unos tacones clásicos destalonados y una diadema del mismo color.

La vida de Ana es otra

Mes con mes, la actriz española ha expresado su amor y agradecimiento por la llegada de Anita. El pasado mes de noviembre no fue la excepción, y le dedicó unas lindas palabras. “Hoy hemos cumplido 8 MESES de VIDA las dos. Felicidades Anita, tu papá y tus bisabuelos lo celebrarán desde el cielo. Gracias mi Aless por pedirme que trajera al mundo a tu hija, que prueba de amor tan grande a tu madre. Así cuando yo no esté seguirá tu sangre y un pedacito de ti en el mundo, como querías. Anita vivirá, rodeada del amor de sus 11 tíos y primos. Y tú seguirás siendo eterno porque vivirás en su corazón”, escribió la presentadora.

