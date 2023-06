A su regreso a España con su nieta, Ana Obregón se sincera: ‘He vuelto a vivir’

Hace un par de días Ana Obregón regresó a España luego de una larga estancia en Miami, ciudad en la que nació su nieta Ana Sandrael pasado 20 de marzo. Las imágenes tomadas tras su aterrizaje en Madrid mostraron a la presentadora de lo más sonriente, cargando dulcemente a la bebita. Ahora, ya instalada de nuevo en su hogar, la española ha dado sus primeras declaraciones a la prensa de su país, y ha confesado estar completamente feliz, aunque un poco desvelada, ya que se ha entregado de lleno a los cuidados de la nena.

©GettyImages



La presentadora regresó a España el 31 de mayo

Ana fue abordada por medios como Europa Press y la agencia Gtres mientras viajaba en auto con sus hermanas Celia y Amalia García Obregón. Con una enorme sonrisa en el rostro, y derrochando alegría, la celeb accedió a atender a los reporteros, y hasta tuvo con ellos un gesto muy generoso al darles unas galletas “en nombre de Anita... en agradecimiento de todo vuestro cariño”, dijo.

“Estoy que he vuelto a vivir”, comentó cuando le expresaron lo radiante y feliz que lucía. “Voy a hacer pocas declaraciones porque he dejado a Anita, que me he ido a hacer el color del pelo porque estaba hecha un desastre”, explicó. “Las gafas no me las quito porque llevo sin dormir cuatro días o tres meses”, dijo bromista.

©@ana_obregon_oficial



Ana ha estado entregada al cuidado de su nieta

Cuando le preguntaron por su nieta, ella respondió: “Está para comértela”. También confirmó a los reporteros que esta experiencia con la bebé le ha traído muchos recuerdos. Y es que hace casi 31 años ella se convirtió en madre de Aless. El joven nació el 23 de junio de 1992 y falleció el 13 de mayo de 2020 tras luchar durante dos años contra un sarcoma de Ewing.

“Solamente quería agradeceros a todos el cariño, el amor... que os alegréis de que haya vuelto a vivir y mandaros un beso”, expresó Ana intentando despedirse. Pero ante la insistencia de los medios, habló un poco más sobre cómo ha sido su regreso a su tierra natal, donde ha estado rodeada por el cariño de su familia. “¡Que hemos llegado antes de ayer! Tengo las maletas hechas, estoy esterilizando biberones...”, confesó. “He vuelto a vivir. ¡Desayunad las pastas a mi salud! Y ya dejadme tranquilita por aquí”, dijo de buen humor.

©@ana_obregon_oficial



El pasado 20 de mayo, Anita celebró dos meses de nacida

Habla sobre su ex, el padre de su hijo Aless

Ana Obregón reveló que dada su reciente llegada, aún no ha recibido vistas en casa, pero se mostró abierta cuando le preguntaron si espera si espera la visita de Alessandro Lequio, su exmarido y padre de su hijo fallecido, quien es padre de Ana Sandra. “Alessandro, vamos, aquí tiene la puerta abierta”, dijo. él había reconocido en un programa de televisión que no estaba enterado de la llegada de su exmujer, pero no dudó en darle la bienvenida.

Ante la pregunta sobre su la bebé tendrá DNI (documento nacional de identidad) español, la presentadora ha afirmado es que: “Anita es española de corazón”.

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...