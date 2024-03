Ana Obregón inicia la temporada de festejos junto a su adorable nieta Anita

Para Ana Obregón, este último año de su vida ha sido especialmente significativo debido a la llegada de la pequeña Ana Sandra, a quien cariñosamente se refiere como Anita. La celebridad española recuperó la sonrisa gracias a su amada nieta, quien se ha convertido en su prioridad número uno. Con las ilusiones renovadas, la también actriz quiso celebrar su cumpleaños, algo que no hacía desde hace varios años, y este festejo ha tenido lugar apenas un par de días antes de que la bebé cumpla su primera vuelta al sol.

©@ana_obregon_oficial



Ana celebró su cumpleaños por primera vez en mucho tiempo.

“Hoy me desperté llorando porque llevaba cinco años sin celebrar mi cumpleaños”, escribió Ana al inicio de su publicación en Instagram. “Pensaba en las últimas velas que soplé contigo Aless, 18 de marzo de 2019, cuando nos habían dicho que te habías curado del cáncer”, recordó. “Me dijiste: ‘Mami, cumplir años es un privilegio’. Y yo me callé porque te hubiera regalado todos mis años y los que me quedaban por cumplir. Desde entonces no quería celebrar nada”, admitió.

Poco más de un año después de aquel festejo, Ana se despidió por última vez de su hijo, pues falleció el 13 de mayo de 2020 a los 27 años debido a un sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer.

©@ana_obregon_oficial



La española recordó a su fallecido hijo Aless.

“Entonces Anita lloró pidiendo el biberón… Miré a ese pedacito de cielo que tengo conmigo, la abracé muy fuerte, con tanto amor que las lágrimas rojas se convirtieron en rosas y sonreí”, continuó la celebridad española en su emotivo mensaje. “Hoy soplaré la tarta de mi primer cumpleaños de vida contigo Anita, en la tierra, y contigo mi Aless desde el cielo”, agregó en su mensaje. “Qué cerca estás, amor de mi vida”, agregó.

Junto a estas sentidas palabras, Ana compartió un carrete de fotos de su íntimo festejo junto a su nieta, quien lucía adorable con un vestido color verde menta. Sonriente, Ana sostenía un sencillo pastel de cumpleaños adornado con una velita, mientras cargaba a la pequeña sobre su regazo. En su post incluyó también una nostálgica foto junto a Aless, al parecer de uno de los últimos cumpleaños que celebró junto a él.

©@ana_obregon_oficial



Anita está a nada de celebrar su primer cumpleaños.

Otro importante festejo en puerta

El próximo 20 de marzo Anita cumplirá su primer año de vida, una ocasión que seguramente su famosa abuela celebrará por todo lo alto. A lo largo de estos últimos 12 meses, la presentadora española ha compartido con sus seguidores en redes sociales los momentos más lindos protagonizados por la bebé. Hace apenas unos días mostró algunos importantes momentos en su desarrollo: “Tus primeros dos dientes. Tus primeros pasos, a los que seguirán muchos pasos firmes, que estoy segura dejarán una huella en este mundo como los de tu papá”, escribió.

“¿Cómo es posible que las lágrimas puedan llegar a ser de tanta tristeza y tanta felicidad juntas? No puedo dejar de pensar lo que daría tu papá por abrazarte y morderte los mofletes como lo hago yo cada segundo”, escribía Ana el pasado 20 de febrero al celebrar los primeros 11 meses de su nieta. “Pero está aquí con nosotras y soplaremos tu tarta de biberones con él esta noche, cuando durmamos los tres juntos. Te lo prometo, Anita”, agregaba en su mensaje.