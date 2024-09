Las tres bodas de Jimmy Giménez-Arnau: de Merry Martínez-Bordiú a la periodista Sandra Salgado

El martes 17 de septiembre, Jimmy Giménez-Arnau fallecía a los 80 años, tan solo tres días después de su cumpleaños. El periodista ha dejado un legado imborrable en el panorama mediático. Conocido por su carisma y su aguda mirada crítica, Jimmy se destacó en el mundo del periodismo y la televisión, convirtiéndose en una figura emblemática que supo conectar con su audiencia a lo largo de varias décadas. Pero, aunque en los últimos años destacó por ser uno de los colaboradores más mediáticos, el tertuliano ha tenido una vida personal que ha captado la atención de muchos...

Casado hasta en tres ocasiones, sus tres matrimonios reflejan diferentes etapas de su vida y su particular búsqueda del amor y la felicidad. Ahora, recordamos los tres grandes amores de su vida.

© ¡HOLA! Sobre estas líneas, la primera boda de Jimmy y Merry Martínez-Bordiú, la nieta de Franco. El enlace fue portada de nuestra revista

Te puede interesar La petición que ha recibido la viuda de Jimmy Giménez-Arnau por parte de uno de sus grandes amigos de la televisión

El 'sí, quiero' con Merry Martínez-Bordiú

El primer matrimonio de Jimmy fue con la nieta de Francisco Franco, María del Mar Martínez-Bordiú y Franco. El 3 de agosto del 1977 se daban el 'sí, quiero' en el Pazo de Meirás ante 160 invitados. Merry era 12 años más joven que él. El romance había sido rápido. Les presentó un amigo común, José Zorita, en diciembre del 76, cuando ella tenía solo 20 años, y era por tanto todavía menor de edad, y Jimmy 32.

Sin ninguna duda, se convirtió en un un evento que capturó la atención de los medios en España debido a las implicaciones históricas y familiares de la unión. La ceremonia fue un reflejo de la mezcla de dos mundos. En definitiva, la boda simbolizó un nuevo capítulo en sus vidas.

© ¡HOLA!

La pareja vendió la exclusiva del enlace a la revista ¡HOLA!. Los padrinos de la cita fueron la madre de la novia, Carmen Franco Polo, duquesa de Franco y marquesa de Villaverde, y José Antonio Giménez Arnau, director de la Escuela Diplomática. De este capítulo en su vida habló en sus memorias: Yo, Jimmy. Mi vida entre los Franco.

Por otro lado, Merry se quedó embarazada y en 1979 tuvieron a su hija Leticia -se convirtió en la primera bisnieta de Carmen Polo-. En 1980 cada uno siguió por su lado y la custodia de la pequeña fue el principal motivo de sus discusiones. Padre e hija estuvieron incomunicados durante treinta y tres años: ""Quise mucho a la niña esa. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más. Nos divertíamos muchísimo, pero no lo voy a forzar", comentaba el periodista a Bertín Osborne en una entrevista.

© Archivo ¡HOLA!

Su segunda boda

Su segundo matrimonio fue con María Teresa Fernández Peral, en 1987. A diferencia de la relación anterior, intentaron mantenerse alejados del foco mediático, aunque se publicaron diferentes reportajes. Este segundo matrimonio duró seis años, y en 1993, la pareja rompía.

© ¡HOLA! Sobre estas líneas, la boda con Teresa Fernandez del Peral

El triunfo del amor con 35 años de diferencia

Tras décadas de controversias amorosas y personales, Sandra Salgado se convirtió en su compañera de vida en los últimos años del tertuliano, aportándole estabilidad emocional y a la que siempre calificó como "la mujer de mi vida". En 2013, Jimmy contrajo matrimonio con ella, y la gran diferencia de edad entre ambos, 35 años, no fue impedimento para su maravillosa historia de amor.

Ambos se conocieron en 2007 gracias al programa Dolce Vita, donde ella era redactora. Durante una entrevista previa por teléfono entre ambos saltó la chispa. Pero nu fue hasta 2011 cuando su romance se hizo público. Dos años después se casaban en una boda civil celebrada en la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo, en Madrid.

"Sandra es la mujer que más he querido y que más me ha querido en toda la vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas con las que he estado", le dedicaba Jimmy Giménez-Arnau en las páginas de nuestra revista.