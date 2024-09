Jimmy Giménez-Arnau y su mujer, 35 años menor que él: la historia de un flechazo que surgió en la 'tele'

La inesperada muerte de Jimmy Giménez-Arnau ha dejado un gran dolor y vacío entre todos aquellos que le querían, pero si hay una persona que quedaba devastada tras su pérdida esa es su viuda: Sandra Salgado. Ha sido ella quien confirmaba públicamente la muerte de su marido, que llega tan solo unos días después de que ambos celebraran juntos el 81 cumpleaños del popular periodista.

© GTRES Jimmy Giménez-Arnau y Sandra Salgado, en la boda de Carlota Corredera y Carlos de la Maza (junio de 2015)

El también escritor fue un rostro habitual de la televisión y la crónica social desde la década de los 70, cuando comenzó a ser conocido gracias a su relación con Merry Martínez-Bordiú, hermana de Carmen Martínez-Bordiú y madre de su única hija, Leticia, con la que perdió el contacto desde la niñez de esta. A raíz de aquel matrimonio, que finalizó años más tarde, el periodista formó parte de numerosos programas. Fue precisamente su paso por la pequeña pantalla lo que le permitió recuperar la ilusión al lado de Sandra, periodista como él y 35 años más joven.

© Mediaset Jimmy y Sandra, en una foto de su álbum personal

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid), Sandra siempre vio a Jimmy como su amor platónico hasta que sus caminos se cruzaron para no separarse. En 2006, ella trabajaba en el extinto Dolce vita (Telecinco) y, tras convencer a su jefa de que tenía que contar con el periodista para su programa, le encargaron hacerle la entrevista previa que se hacía a todos los invitados al espacio. Fue entonces cuando se produjo su primera conversación telefónica, que tuvo dos horas de duración y supuso un punto de inflexión en sus vidas. No en vano, tras esa primera toma de contacto, se vieron después y surgió el flechazo, ya que muy pronto se fueron a vivir juntos. Seis años y seis meses más tarde de aquel cruce de miradas, se casaban en abril de 2013.

© Mediaset Jimmy habló de su mujer durante su paso por el programa 'Mi casa es la tuya'

Aquel enlace en la intimidad, cuyas fotografías fueron publicadas en exclusiva por ¡HOLA!, se celebró en la Junta Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. Fue una ceremonia civil donde, para su gran día, la novia lució un elegante vestido de raso color gris con escote en 'V'. "Sandra es la mujer que más he querido y que más me ha querido en toda la vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas con las que he estado", señalaba Jimmy por entonces en las páginas de nuestra revista. Al mismo tiempo, aseguraba que no descartaban tener hijos, algo que finalmente no se produjo. Lo intentaron en una clínica por inseminación artificial pero no lo consiguieron, tal y como reveló él mismo tiempo después en Mi casa es la tuya en marzo de 2022.

© Mediaset Jimmy y Sandra, en uno de sus viajes

"Sabe de televisión... ¡buah! Es montadora de vídeos y tiene dos carreras. Es muy buena en lo suyo", reseñaba Giménez-Arnau sobre su esposa, al hablar del profundo conocimiento que esta tenía del medio. A su vez, explicaba Jimmy que su mujer había declinado acompañarle al espacio de Telecinco, ya que no le gustaba nada salir delante de las cámaras: "Dile a Bertín que lo adoro y soy muy fan de él", transmitía el periodista al cantante en boca de su pareja, aclarando que si no estaba allí con él era por su pudor o timidez a salir en pantalla. Preguntado por cómo era su matrimonio, el invitado respondía tajante: "Estamos todo el día juntos". Sin duda eran una pareja inseparable, como se vio en las fotos de su álbum personal que se vieron en el programa de Osborne.

© Mediaset

La relación entre Jimmy y Sandra, marcada por la discreción, fluyó de manera natural y el círculo íntimo de ambos les apoyó desde el principio sin importar los años que se llevaran. Su historia de amor siempre estuvo marcada por la admiración, así como por el respeto y el apoyo mutuo. Esa unión inquebrantable quedó patente ya en una de las primeras pruebas a las que tuvieron que enfrentarse: el primer gran bache de salud del periodista. Giménez-Arnau estuvo ingresado en la UCI durante dos semanas a causa de una triple neumonía, y su mujer fue clave para que pudiera seguir adelante. "Fue ella quien insistió en ir a urgencias. Si no hubiera sido por Sandra, hoy no estaría aquí", nos contaba.

© Mediaset Jimmy y Sandra, el día de su boda

Ya como marido y mujer, su primera aparición pública se produjo en junio de 2015 como invitados en la boda de Carlota Corredera, directora y presentadora del que fue uno de los últimos programas donde colaboró Jimmy Giménez-Arnau, Sálvame. De hecho, ha sido este martes en la secuela de este programa, Ni que fuéramos shhhhh, donde Sandra lamentaba que "mi marido se ha quedado sin ver el nuevo estadio del Real Madrid", ha dicho en un mensaje enviado a Belén Esteban. Cabe recordar que el periodista era un gran aficionado al fútbol y, sobre todo, un acérrimo seguidor merengue.

© GTRES

En cuanto a la trayectoria profesional de Salgado, ha seguido ligada al mundo de la televisión todo este tiempo y, según indica en su perfil profesional, actualmente forma parte de la productora Bulldog TV. Ahí ha trabajado como ayudante de dirección en el talent show Bailando con las estrellas o como guionista del concurso Reacción en cadena. Antes, también fue redactora de La Voz, La casa fuerte, Mujeres y hombres y viceversa, Casados a primera vista, Qué tiempo tan feliz o el Grand Prix, entre otros muchos formatos.