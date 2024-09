Muere el periodista Jimmy Giménez-Arnau a los 81 años de edad

Jimmy Giménez-Arnau, periodista e histórico colaborador de televisión, ha muerto este martes a los 81 años de edad tal y como han adelantado sus compañeros en el programa ‘Ni que fuéramos shhhh’ después de que conocer la noticia por boca de su pareja, Sandra Salgado. Jimmy Giménez-Arnau era un rostro habitual de la televisión y la crónica social desde la década de los 70, cuando comenzó a ser conocido gracias a su relación con Merry Martínez-Bordiú, hermana de Carmen Martínez-Bordiú, y madre de su única hija, Leticia; con la que no tenía relación. Tras casarse con la que era nieta de Francisco Franco en en el Pazo de Meirás, en Galicia, y su posterior divorcio, el periodista se centró en su trabajo en televisión donde colaboró en diversos programas de Mediaset. Y es, precisamente su paso por la pequeña pantalla, lo que le permitió, hace más de una década, volver a encontrar el amor al lado de Sandra, 35 años más joven que él y con la que ha protagonizado durante estos años una gran historia de amor.

© Europa Press

© Gtresonline Jimmy Giménez Arnau y Sandra Salgado

Hijo de diplomático, periodista, abogado y tertuliano de televisión

Nacido el 14 de septiembre de 1943, celebró su 81 cumpleaños el pasado sábado. Era hijo del diplomático y escritor José Antonio Giménez-Arnau y de María Inés Puente García-Arnaiz. Licenciado en derecho y periodismo, se hizo enormemente popular como tertuliano en televisión, donde sus opiniones y expresiones dieron lugar a más de una polémica. Desde hace años compartía su vida con la licenciada en Comunicación Audiovisual. En 2007 ella trabajaba en Dolce vita (Telecinco) y, tras convencer a su jefa de que tenía que contar con el periodista para su programa, le encargaron hacer la entrevista previa que se hacía a todos los invitados al espacio. Fue entonces cuando se produjo su primera conversación telefónica, que tuvo dos horas de duración y supuso un punto de inflexión en sus vidas. No en vano, tras esta toma de contacto se vieron y surgió un flechazo que terminó en boda seis años y seis meses más tarde de aquel cruce de miradas.

© GTRES Jimmy Giménez-Arnau y su mujer Merry Martínez-Bordiú

© Gtresonline

La relación con su hija Leticia, su 'talón de Aquiles'

Hace dos años que el periodista y escritor declaraba tajante que no tenía: "Ningún interés en retomar la relación con mi hija", de la cual lleva sin saber nada desde hace más de diez años. El periodista se abrió en canal en el programa de Bertín Osborne y explicó que no sabía nada de ella desde que era pequeña. Desde hacía años tenía asumido que no volvería a saber nada de su hija Leticia: " No, es que ella no quiere, y como yo no lo voy a forzar...", decía lamentándose. Para el escritor, la persona que ha influido en la relación, hasta el punto de romperla entre los dos, ha sido su exmujer y madre de Leticia, Merry Martínez-Bordiú: "Quise mucho a la niña esa. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más. Nos divertíamos muchísimo", le explicaba a Bertín.

© Getty Images Jimmy Giménez-Arnau y su hija. 1988. Cala Galdeana (Islas Baleares)

© Europa Press Jimmy Giménez-Arnau durante la presentaciónn del programa 'Cada día' de Marí­a Teresa Campos en septiembre de 2004

Escritor de éxito

Como escritor, empezó publicando los libros de poesía Cuya selva y La soledad distinta. Y ya en el año 1977 escribió su primera novela, Las islas transparentes. Otras obras suyas son: Yo, Jimmy, Mi vida entre los Franco, Neón en vena, Enfermos en el paraíso, Los insatisfechos (su segunda novela), Las malas compañías. Hipótesis íntimas sobre la muerte de los marqueses de Urquijo, Cómo forrarse y flipar con la gente guapa, Camaleones y lagartas, Zelos (su tercera novela), España me pone, y La vida jugada, su autobiografía, publicada en 2020.