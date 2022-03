Jimmy Giménez-Arnau explica por qué no tiene relación con su hija: 'Yo no voy a mendigar amor'

"No tengo ningún interés en retomar la relación con mi hija", así de tajante ha sido Jimmy Giménez-Arnau al hablar de su hija Leticia, de la cual lleva sin saber nada desde hace más de diez años. El periodista ha querido abrirse en canal en el programa de Bertín Osborne y ha explicado cómo se encuentra su relación con su única descendiente, fruto de su matrimonio con Merry Martínez-Bordiú. El colaborador se ha sincerado y ha confesado en Mi casa es la tuya el motivo por el que no sabe nada de ella desde que era pequeña.

A sus 77 años, Jimmy Giménez-Arnau tiene asumido que no volverá a saber nada de su hija Leticia. "Belén Estaban, María Patiño, Mila Ximénez o Gema López me dijeron que la volvería a ver. No, es que ella no quiere, y como yo no lo voy a forzar...", decía apesadumbrado. Para el escritor, la persona que ha influido en la relación, hasta el punto de romperla entre los dos, ha sido su exmujer y madre de Leticia, Merry Martínez-Bordiú: "Es una tramposa", se desahogaba Jimmy, ya que para él, su exesposa había actuado por "venganza" tras haberla dejado, y habría impedido que hija y padre se vieran de nuevo. Giménez-Arnau ha contado a Bertín Osborne que ha ganado todos los juicios por Leticia, tanto en España como en Estados Unidos. "Quise mucho a la niña esa. La estuve viendo hasta los 12 años, luego ya no más. Nos divertíamos muchísimo", explicaba el invitado.

"No sé donde vive ni me importa. Ahora no me importa. Espero que le vaya bien y, chao, no tengo nada más que comentar", contaba Jimmy. Una de las invitadas del programa ha sido Belén Rodríguez, amiga de Jimmy desde hace muchísimos años. Tanto Belén como Bertín le han preguntado qué haría si Leticia le volviese a llamar para retomar la relación, a lo que el colaborador ha respondido lo siguiente: "No tendría ningún interés, para qué, te doy mi palabra de honor. Ha tenido 29 años. Han muerto mi padre y mi madre y no ha ido a ninguno de los entierros. No tengo ahora tiempo para esas imbecilidades, yo no voy a mendigar amor", explicaba el periodista duramente. "Yo no puedo hacer nada, ella no quiere. Yo respeto la libertad que ella tiene. Ella ha elegido no verme y no voy a estar mendigando cariño", sentenciaba Jimmy Giménez-Arnau sobre su hija Leticia.

Aunque el tertuliano no tiene intención de retomar la relación, Jimmy Giménez-Arnau le desea toda la felicidad: "Haz tu vida para que seas feliz y te deseo lo mejor", decía el periodista, señalando que la única culpable de que la relación estuviese rota era la hermana de Carmen Martínez-Bordiú. En un momento determinado, Belén Rodríguez ha aprovechado para contar una triste anécdota en la que vio cómo su amigo se derrumbaba por completo: "Fuimos a buscar a Leticia al colegio y se la había llevado la madre. Jimmy estaba llorando como un niño pequeño en el coche porque no había nada más que hacer", relataba la colaboradora. "Ha crecido con una imagen negativa del padre, es normal que no quiera tener una relación... Jimmy ha luchado por ella día tras día", zanjaba Belén.

