Sandra Salgado acude al tanatorio para dar el último adiós a Jimmy Giménez-Arnau, el gran amor de su vida

La periodista Sandra Salgado, viuda de Jimmy Giménez-Arnau, ha llegado a primera hora de este miércoles al tanatorio de Tres Cantos, en Madrid, para dar el último adiós al gran amor de su vida. Junto a ella se encontraba su hermana, un pilar fundamental en estos momentos complicados. Sandra también ha recibido las condolencias del círculo más íntimo del periodista, como Belén Esteban y su marido Miguel. La colaboradora ha destacado el "buen humor" y la "lealtad" del fallecido, con quien tantas horas ha compartido en televisión. "A mí me quería muchísimo y yo a él", ha dicho muy emocionada.

Belén ha contado que cuando se enteró en pleno directo de la muerte de Jimmy no se lo podía creer. De hecho, rompió a llorar, al igual que el resto de colaboradores de Ni que fuéramos Shhh, pues todos mantenían una excelente relación con el fallecido y sienten un gran cariño por su viuda. Según explicó María Patiño a los espectadores del programa de TEN, fue Sandra quien se puso en contacto con el director del espacio, David Valldeperas, para comunicarles la triste noticia. Inmediatamente después, envió un mensaje a Belén en el que lamentaba que "mi marido se ha quedado sin ver el nuevo estadio del Real Madrid", recordando así la afición de Jimmy por el equipo de Florentino Pérez. Kiko Matamoros, por su parte, dijo entre lágrimas que, aunque sabe que está prohibido, le gustaría esparcir parte de las cenizas de su compañero por el Bernabéu para homenajearle.

Sandra, a la que hemos visto caminando con la ayuda de unas muletas, ha estado al lado de su marido hasta el último momento. Se conocieron en 2006 durante una entrevista telefónica para el programa Dolce vita, de Telecinco. Tras esa primera toma de contacto, quedaron y surgió el flechazo. Se fueron a vivir juntos inmediatamente y siete años después, en abril de 2013, se casaron en la más estricta intimidad. La revista ¡HOLA! publicó en exclusiva las imágenes de su boda civil, celebrada en la Junta Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. "Sandra es la mujer que más he querido y que más me ha querido en toda la vida, la más seria, responsable y trabajadora de todas con las que he estado", señaló Jimmy por entonces en las páginas de ¡HOLA!.

A pesar de su diferencia de edad, Jimmy tenía 35 años más que Sandra, el matrimonio tuvo una vida plena. Intentaron tener hijos en común, pero no pudieron y se dedicaron a cuidarse mutuamente. Antes de casarse, la periodista ya demostró lo enamorada que estaba del tertuliano. "El momento más difícil de nuestra relación fue cuando tuve una triple neumonía. Estuve en la UCI unos 15 días. Si no hubiera sido por Sandra, hoy no estaría aquí. Fue ella quien insistió en ir a urgencias", contó Jimmy en ¡HOLA!.