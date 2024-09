Así ha cambiado la vida de los Jonas Brothers desde la última vez que vinieron a España

Se han hecho esperar, pero por fin están aquí. Los seguidores de los Jonas Brothers han tenido que aguantar la impaciencia durante cuatro años, que es el tiempo que han tardado en pisar de nuevo tierras españolas. Los hermanos, que tenían previsto actuar el pasado mes de mayo en Barcelona, llegan finalmente este jueves 26 de septiembre a la Ciudad Condal, un retraso que no ha hecho más que aumentar la expectación de quienes les esperan.

La última vez que el conjunto vino a España fue en 2020, concretamente en febrero apenas unas semanas antes de que el país se aislara por la pandemia de coronavirus, y entonces hacía casi una década que no habían visitado nuestro país. Ahora aterrizan en una única cita con una gira que repasa sus temas más reconocidos, canciones como S. O. S, Sucker o What a Man Gotta Do, un auténtico viaje por la historia del trío de famosos hermanos. Aunque su música sigue triunfando igual que siempre, muchas cosas han cambiado en su vida personal desde la última vez que pisaron España.

Una separación que acabó ante el juez

En el caso de Joe, el mediano de los hermanos, su separación de Sophie Turner fue una auténtica sorpresa. Siempre tuvieron la imagen de pareja estable hasta que hace un año se conoció la realidad de su relación. La pareja anunció su separación y lo que parecía un divorcio amistoso, llegó pronto al juzgado. Al principio llegaron a un entendimiento amistoso con respecto a la custodia de sus hijas, Willa y Delphine, de cuatro y dos años respectivamente, pero cuando este caducó Sophie quiso volver ante un juez para que fuera allí donde se ratificaran las condiciones de un nuevo pacto.

La actriz, protagonista de Juego de Tronos, una de las sagas más famosas de la pequeña pantalla, rehízo su vida con Peregrine Pearson. Sus viajes al Reino Unido eran así cada vez más frecuentes y, dado que ella es británica, quería viajar con las pequeñas, algo que parece que no convencía a Joe. Fue así por lo que acudieron a la mediación legal para fijar los términos del acuerdo definitivo de divorcio, que incluyó el reparto de los bienes que tenían en común. Un año de conflicto que terminaba este mismo mes de septiembre y ponía fin a sus siete años juntos.

También Joe habría encontrado una nueva ilusión tras su separación pues este verano fue fotografiado con la actriz Lailla Abdallah, después del breve romance que mantuvo con Stormi Bree con quien apareció a principios de este año. Por su parte Sophie ha sido captada en varias ocasiones con Peregrine Pearson, conocido aristócrata británico.

Padre por primera vez

La vida de Nick, su hermano pequeño, tampoco es ya igual que hace cuatro años, si bien él ha consolidado a sus 32 años su relación con Priyanka Chopra. La pareja, que protagonizó una increíble boda de cinco días en 2018, no escatima en muestras de cariño, aunque ahora las comparten con alguien más: su hija Malti Marie. La niña vino al mundo hace dos años, el 15 de enero de 2022, y sus primeros meses fueron complicados pues tuvo que pasar al menos tres de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

“Ella es nuestro milagro. Y ya tiene dos años” reconocía Nick Jonas con motivo del aniversario de la pequeña. En esta ocasión le organizaron una fiesta temática en la que todo giraba en torno a Elmo, popular personaje de Barrio Sésamo. Hace solo unos días, el músico compartía unas imágenes de su mujer y su hija en su concierto en Londres, donde se podía comprobar lo fans que son del intérprete. Tal vez se las vea bailando de nuevo en el Palau Sant Jordi junto a la madre de los hermanos, Denise, que estuvo también en la cita.

Una operación inesperada

Mientras las vidas de sus hermanos van cambiando de esta manera tan significativa en el terreno sentimental, la de Kevin, el mayor, no tiene variaciones en este sentido. Sí que ha compartido este último año el problema de salud al que se ha enfrentado, un serio contratiempo que le obligó a pasar por quirófano. El pasado mes de junio comunicaba que le habían operado de un carcinoma basocelular en la cabeza. Mostraba Kevin la zona afectada y hablaba sobre su diagnóstico, recalcando la importancia de la detección precoz del cáncer de piel y la necesidad de revisar las manchas que aparecen.

Kevin tiene en su mujer, Danielle Jonas, a su mejor apoyo. La pareja lleva ya más de veinte años unida (se conocieron en 2007 y se casaron en 2009) y lleva una vida tranquila junto a sus dos hijas Alena Rose, de 10 años y Valentina Angelina, de ocho. La mujer de Kevin, que trabajaba como estilista, lanzó su propia empresa de joyería en 2018, proyecto que inspiró en las piezas que tenían su abuela y su madre.

Los tres subirán al escenario el jueves para poner a bailar a Barcelona, una cita cuyas entradas oscilan entre los 50 y los 120 euros. En su último concierto en Barcelona fueron testigos del compromiso de dos de sus fans en directo, así que las emociones sin duda no faltan en sus shows. ¡Aún quedan algunas localidades por si te animas!