Priyanka Chopra y su hija Mati, dos 'groupies' apasionadas de los Jonas Brothers

Cerrar un círculo vital y celebrar el cumpleaños del hombre al que ama. El concierto de los Jonas Brothers en el O2 Arena London de la capital británica no podría haber sido más significativo para Priyanka Chopra, como ella misma ha contado en sus perfiles. Entre bambalinas y mezclándose con el público para bailar, la actriz disfrutó al máximo del talento de su marido y sus cuñados, que contaron además con una jovencísima groupie que les hizo caer rendidos.

© nicolasgerardin

© nicolasgerardin

© nicolasgerardin

Malti, de dos años, hija de Nick y Priyanka no faltó a la cita de su padre y sus tíos con el público británico e incluso se atrevió a coger el micrófono, como se puede ver en las imágenes que compartieron sus enamorados papás. El tío Joe estuvo también muy pendiente de la niña, que parece que hizo ya sus pinitos cantando algunas notas mientras la miraba divertido. “No podía haber pedido un mejor inicio de mis 32” escribe Nick que recibió este increíble regalo de las mujeres de su vida. En la serie de imágenes se puede ver además los momentos más románticos de la pareja, que se casó en una boda de cinco días en 2018, y a la actriz bailando con su hija y su suegra, Denise Jonas.

© priyankachopra

La actriz recordó además lo importante que es para ella el lugar en el que se celebró el concierto de su marido. “Fui coronada Miss Mundo en este estadio hace 24 años. Entonces se llamaba el Millennium Dome. Nunca olvidaré a mi yo de 18 años, emocionado, nervioso y competitivo, tratando de parecer y ser la mejor versión de mí. Un recuerdo que nunca olvidaré del 30 de noviembre de 2000 es la sensación de caminar sobre tacones de aguja con un precioso vestido Hemant Trivedi que se estaba cayendo toda la noche porque la cinta corporal no se quedaba enganchada, de lo mucho que estaba sudando por los nervios (...) Estar de vuelta aquí viendo a mi marido y a sus hermanos actuar con mi hija, familia y amigos es el círculo completo. La vida ha sido buena, gratitud”.

© nicolasgerardin

© priyankachopra

Un amor que se tomó su tiempo

A Priyanka Chopra y Nick Jonas les separan 10 años de diferencia (ella tiene 42 y él 32), pero eso no fue obstáculo para su relación aunque los inicios no fueron demasiado fáciles. Cuando se conocieron, en 2016, ella había salido de un noviazgo serio y no se sentía preparada para dar una oportunidad al amor, así que rechazó la invitación de Nick para salir. Meses después coincidieron en la Gala MET y el músico volvió a intentarlo, pero ella se negó de nuevo por miedo a que le rompieran el corazón. La insistencia del artista finalmente la convenció y comenzaron una relación que finalizó en boda en 2018, un enlace que se prolongó durante cinco días y que unió la tradición de Occidente y las milenarias costumbres hindúes.

© nicolasgerardin

Hace unas semanas Priyanka celebraba uno de sus éxitos profesionales después de finalizar el rodaje de la cinta The Bluff, que se rodó casi íntegramente en Australia. Los Jonas Brothers siguen en medio de una gira de conciertos que les llevará a Munich y Viena, antes de recalar en Barcelona, donde tocarán el próximo 26 de septiembre en el Palau Sant Jordi. Continuarán después su gira por diversos países europeos como Francia, Bélgica, Alemania, Noruega y Dinamarca, entre otros.