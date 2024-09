¡HOLA! abre su casa y la llena de estrellas para celebrar su 80 aniversario

"Es como si la revista ¡HOLA! hubiera cobrado vida", dijo maravillada una de las asistentes a la fiesta de inauguración de la Casa ¡HOLA!, en el palacio de la Trinidad, de Madrid. Y, en verdad, ver a nuestras personalidades habituales paseando por los jardines y los diferentes rincones de este espacio, creado con motivo de nuestro 80 aniversario, fue toda una experiencia. Algunas de las mujeres más admiradas de España —reinas de la televisión, el cine, la belleza, la elegancia y la moda— se dieron cita en el palacete de la calle Francisco Silvela para celebrar junto a la familia ¡HOLA! este cumpleaños tan redondo.

© ANTONIO TERRÓN Sobre estas líneas, una imagen para la historia: Eugenia Silva, Isabel Preysler, Victoria de Marichalar e Inés Domecq, cuatro mujeres extraordinarias que forman parte de las páginas y de la familia de ¡HOLA! Reinas de la televisión, el cine, la belleza, la elegancia y la moda, testigos de una noche inolvidable en la que brindaron por "la espuma de la vida". © VICTORIA MUÑOZ El martes 17 de septiembre se abrieron las puertas de la Casa ¡HOLA!, en el palacio de la Trinidad, de Madrid —sobre estas líneas—, con motivo del 80 aniversario de ¡HOLA!

Historias de amor

Durante 80 años, las páginas de la revista han capturado la esencia de los momentos más memorables a nivel mundial, los eventos más exclusivos, las tendencias más destacadas y las entrevistas más sorprendentes de grandes personajes nacionales e internacionales. Y, por supuesto, de grandes amores, porque, como dijo Eduardo Sánchez Pérez, presidente y editor de ¡HOLA!, en su discurso de bienvenida, "mientras existan historias de amor, existirá ¡HOLA!".

Todos los detalles, las anécdotas y los mejores looks de la fiesta del año

© ANTONIO TERRÓN En la imagen, Alejandra de Rojas, con vestido negro de Carolina Herrera; Isabel Preysler, con blusa y falda bordada de Marchesa, y Eugenia Silva, con minivestido estampado de lunares, de Pedro del Hierro. © ANTONIO TERRÓN Sobre estas líneas, Preysler con Nacho Aguayo, diseñador de Pedro del Hierro. Con estilos muy diferentes, Alejandra de Rojas, Isabel Preysler y Eugenia Silva fueron algunas de las invitadas más elegantes de la fiesta

Acompañado en el escenario por sus hermanas, Mamen y Mercedes Sánchez, vicepresidentas de ¡HOLA!, Eduardo señaló que la revista nació por amor, "el amor de nuestros abuelos Antonio y Mercedes, una pareja de recién casados que decidió comenzar este proyecto". También recordó a su padre, Eduardo Sánchez Junco, y el amor que sentía por la revista, "que era su hermana pequeña", dijo. "Él nos enseñó a cuidarla como parte de la familia, y como sabéis muchos de los que estáis aquí, que le conocisteis, también a vosotros os consideraba parte de la familia", añadió.

No faltaron Mónica Cruz y Patricia Conde, que en el número especial del 80 aniversario recrearon las portadas de Gina Lollobrigida y Brigitte Bardot, respectivamente

© antonio terron Las actrices Miriam Giovanelli; Mónica Cruz, de rojo por De la Cierva y Nicolás, y Patricia Conde, espectacular con joyas de José Luis Joyerías

La familia ¡HOLA!

En efecto, muchos de los que nos acompañaron en esta gran celebración forman parte de la familia y de nuestra historia. Como Isabel Preysler, nuestra mejor embajadora, que vivió la fiesta con "alegría e ilusión". "Todo el mundo tenía muchas ganas de celebrar el 80 aniversario de ¡HOLA!", aseguró mientras recorría la Casa ¡HOLA! y contemplaba las portadas expuestas, en muchas de las cuales aparece. Isabel, que a lo largo de su vida se ha asomado innumerables veces a nuestras páginas, nos desveló entonces cuándo fue la primera vez que salió en nuestra revista: "Creo, sin duda, que cuando hicimos el desfile para Miguel Rueda. Éramos todas solteras y muy jóvenes. Las demás iban monísimas, pero yo, cuando veo las fotos, pienso: “¡Cómo es posible que me dejara!”. Me veo espantosa con el pelo recogido en un moño y el vestido hecho con tela de cortina. Parece que me bajaba del avión de Filipinas", nos contó muerta de la risa. Anécdotas aparte, lo que más le gusta a Isabel de nuestra cabecera "es que nunca saca la parte desagradable. Para desagradable ya tenemos la vida misma. En mi casa compramos ¡HOLA! para ver cosas bonitas y escapar de esa parte fea".

© antonio terron Nuria González, con esmoquin blanco. © ANTONIO TERRÓN Victoria de Marichalar, con traje de Claro Couture, ante la espectacular decoración floral de Aquilea. © Javier Alonso Mercedes Domecq, con joyas de José Luis Joyerías. © antonio terron Alfonso Diez y Tomás Terry. © antonio terron Jaime Martínez-Bordiú y su mujer, Marta Fernández. © ANTONIO TERRÓN Sobre estas líneas, Paloma Segrelles, con un vistoso vestido bicolor.

Su portada favorita

De todas las portadas en las que Isabel Preysler o alguno de los miembros de su familia ha sido protagonista, confesó que la que más le gusta "es la de la boda de Tamara". Precisamente, Isabel fue de las primeras en ver los dos trajes de novia que la mediana de sus hijas lució el día que le dio el "sí, quiero" a Íñigo Onieva. Ambos, expuestos en la sala de objetos icónicos que han marcado momentos memorables de la revista. Junto a las dos creaciones nupciales que Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, hizo para la marquesa de Griñón, en esta sala también se mostraron con todo lujo de detalle otros vestidos pertenecientes a personajes tan queridos de nuestra revista como la duquesa de Alba, Paloma Cuevas, Diana de Gales... Y piezas muy especiales de algunos de los nombres más queridos por nuestros lectores, como un mono de competición del campeón de rallies Carlos Sainz y el casco con el que su hijo, Carlos Sainz, Jr., se protege cuando se pone al volante de su monoplaza.

© antonio terron Fabiola Martínez, guapísima con un vestido de estampado floral. © ANTONIO TERRÓN Norma Duval, de rosa capote por Sonia Peña; Susana Uribarri; Arantxa del Sol, con vestido de Tot-Hom, y su marido, Juan Serrano, 'Finito de Córdoba'. © ANTONIO TERRÓN En estas imágenes, Marta y Sonia González (hijas del diestro Dámaso González) con sus parejas, Fabrizio Bonnet y Juan Peña. © antonio terron © ANTONIO TERRÓN Ana Obregón, con 'look' de Michael Costello. "¿La noticia que me gustaría ver en ¡HOLA!? Anita llegando al altar y yo a su lado, acompañándola, felices las dos", confesó Ana Obregón

Finalizado el recorrido por la Casa ¡HOLA!, Isabel Preysler posó para una imagen histórica junto a Eugenia Silva, Inés Domecq —no hay estilismo que se le resista, ni en su firma de moda ni en los reportajes que produce para nuestra revista— y Victoria de Marichalar.

La top model y empresaria Eugenia Silva nos contó que "¡HOLA! siempre ha estado en mi casa y en mi familia, como creo que en la de todos los españoles, y saber que ahora pertenezco al grupo de otra manera, trabajando desde dentro, me hace muy feliz". Y la hija de la infanta doña Elena añadió: "Ser parte de la historia y celebración de este aniversario supone una oportunidad única. Lo he disfrutado mucho", nos dijo la nieta de don Juan Carlos y doña Sofía. Victoria, una de las protagonistas del número especial de nuestro 80 aniversario, recreó la primera portada con la que ¡HOLA! saludó al mundo: una ilustración de Emilio Ferrer en la que se ve a una elegante dama, cubierta con una pamela, junto al mar.

© ANTONIO TERRÓN Ana Rosa Quintana y Laura Sánchez, con traje de Inés Martín Alcalde y joyas de José Luis Joyerías. "¡HOLA! es la historia de España, ha inventado nuevos personajes y ha retratado la vida de lo que ha sido la evolución de nuestro país durante estos 80 años", dijo Ana Rosa Quintana

¡HOLA! de cupido

Minutos después, nos encontrábamos con Norma Duval, que es otro de los personajes imprescindibles de nuestras páginas, y llegó fantástica con un vestido rosa capote, de Sonia Peña. La actriz, empresaria y presentadora siempre ha compartido con nuestros lectores cada momento memorable de su vida, tanto los más felices como algunos muy tristes. Y, en esta noche de celebración y buenos recuerdos, Norma nos refrescó la memoria contándonos que gracias a ¡HOLA! encontró a su actual marido, Matthias Kühn: "Fui a hacer un reportaje de mi divorcio a la isla de Tagomago y ahí conocí a Matthias". En noviembre celebrarán su segundo aniversario de boda.

© ANTONIO TERRÓN Lorena Castell y Bea Archidona, con vestido rojo de Tot-Hom. © ANTONIO TERRÓN Alaska y Mario Vaquerizo. © antonio terron Sobre estas líneas, una divertida imagen de Paz Padilla. © FERNANDO JUNCO Mariló Montero, con traje de Leyre Doueil para ES Fascinante. © ANTONIO TERRÓN Cristina Tárrega, de Missoni.

"¡HOLA! es familia", nos dijo Ana Obregón, otra de las figuras clave de la historia de la revista. La actriz y presentadora de televisión, radiante con un vestido blanco con escote asimétrico, drapeados de estilo helénico recorriendo la cadera y falda larga, de Michael Costello, recordó que la primera vez que apareció en nuestra publicación "fue en un desfile con mi hermana. Estaba la Reina Sofía, que era todavía princesa". "¡HOLA! siempre ha estado ahí —continuó—, desde mis inicios como actriz, desde que empecé a ser un personaje popular, y siempre con respeto, siempre con cari­ño".

"¡HOLA! son los recuerdos de mi infancia, era un sueño y, de repente, pasan los años y aparezco yo también en sus páginas... Es un sueño hecho realidad", admitió Cris­tina Pedroche © ANTONIO TERRÓN Cristina Pedroche, con un diseño de Victoria.

Ana nos dio la enhorabuena porque, argumentó, "¿qué empresa dura 80 años siendo líder? Eso es todo un mérito". De todas las portadas que ha protagonizado, nos dijo que son dos las que "guardo como un tesoro: la de la graduación de mi hijo en la universidad americana y cuando Anita vino al mundo", y que la noticia que le gustaría ver dentro de muchos muchos años "es la boda de mi nieta. Anita llegando al altar, y yo a su lado, acompañándola, felices las dos".

Rivales televisivas

Tras estas confesiones, fuimos testigos de su cariñoso encuentro con Cristina Pedroche, quien en dos ocasiones ha sido su "rival" en la Puerta del Sol. La anécdota viene a cuento porque, en la sala de objetos icónicos, se podía contemplar el espectacular vestido con el que la televisiva dio las campanadas de 2022.

© ANTONIO TERRÓN Sobre estas líneas, Malena Costa, fantástica con un diseño de Silvia Tcherassi, y Mario Suárez. Para Malena Costa, el secreto de su matrimonio con Mario Suárez es "el equilibrio perfecto entre amor y atracción" © ANTONIO TERRÓN Gigi Sarasola y Sara Zaldívar.

"No me podía perder este fiestón del 80 aniversario", subrayó Cristina, guapísima con un vestido blanco con cuerpo de lentejuelas y falda transparente con cola, de Victoria. "Para mí, ¡HOLA! es todo. Es “la revista”, son los recuerdos de mi infancia, de cuando la traía mi padre a casa". Porque, nos contó, su padre era repartidor de flores y a veces iba a la redacción de ¡HOLA! a llevar algún ramo y, "aparte de la propina, le daban una revista. Entonces, cada vez que venía con ella para mí era un sueño. Era nuestro momento, nos juntábamos toda la familia en el sofá a verla y recuerdo esas páginas, esa calidad, ese lujo… Era un sueño. Y, de repente, pasan los años y aparezco yo también en sus páginas y es un sueño hecho realidad". La presentadora, que acaba de hacer su debut en el mundo de las letras con el libro Gracias al miedo, admitió que tiene guardados todos los números en los que ha aparecido. Cristina resaltó también que es muy fan de las bodas que aparecen en ¡HOLA!: "A mí, que me casé en mi casa y en vaqueros —recordó con humor sobre la original ceremonia de su enlace con el chef Dabiz Muñoz—, me encantan las bodas. Una de mis preferidas es la portada de la boda de Letizia y Felipe, que además fue una de las más vendidas de la historia, y gracias a ¡HOLA! pudimos todos “entrar” en esa boda real".

© ANTONIO TERRÓN Sobre estas líneas, Helen Lindes, que espera su tercer hijo junto a Rudy Fernández, con vestido de Michael Costello. "Nunca pensé que pudiera ser portada de ¡HOLA! La de mi boda o cuando nació mi hija, Aura, han sido las más importantes de mi vida", nos desveló Helen Lindes © ANTONIO TERRÓN Pedja y Aneta Mijatovic, que llevó joyas de José Luis Joyerías, con sus hijas, Nadja y Lola

La portada de la boda de los Reyes

No en vano, como dijo Ana Rosa Quintana, "¡HOLA! es la historia de España. Estos 80 años son muy importantes en la historia de España". La que es considerada una de las "reinas" de la pequeña pantalla coincidió con Pedroche en señalar que "la portada de la boda de los Reyes es, quizá, la más importante de los últimos tiempos, pero también recuerdo cuando murió Grace Kelly, que yo entonces era reportera de TVE y hacía el reportaje de la última edición del telediario". La presentadora de TardeAR puso también en valor que "¡HOLA! ha inventado nuevos personajes y ha retratado la vida de lo que ha sido la evolución de nuestro país durante todos estos años". Tras haber luchado contra un cáncer, que la obligó a alejarse de los platós de televisión durante unos meses, Ana Rosa, que brilló con un conjunto de top y falda de lentejuelas plateadas, nos aseguró que, "gracias a Dios, estoy muy bien, estoy estupendamente y muy contenta".

Modelos icónicas, como Teresa Baca, Jaydy Michel y Laura Sánchez, celebraron el cumpleaños de ¡HOLA!, con la que han compartido los grandes momentos de su vida

© ANTONIO TERRÓN Teresa Baca, con traje bicolor de Isabel Sanchís; Jaydy Michel, con diseño 'cut out', de Alicia Rueda, y Laura Sánchez, que combinó su traje blanco con joyas de José Luis Joyerías

Entre los rostros de la televisión que brindaron por "la espuma de la vida" se encontraban también Bea Archidona, espectacular con un traje rojo de Tot-Hom; Lorena Castell, con un atrevido diseño de Álvaro Calafat; Mariló Montero, impresionante con un conjunto bordado de Leyre Doueil para ES Fascinante; Cristina Tárrega, de Missoni y también de rojo, en honor a ¡HOLA!, y el simpático Jota Abril con su guapísima mujer, Sara Riñón.

© ANTONIO TERRÓN En la imagen, Aída y Ariadne Artiles, quien causó sensación con su diseño de lentejuelas y plumas, de Victoria, firma a la que pertenecía también el vestido asimétrico de Mónica de Tomás (abajo de estas líneas). Las hermanas Ariadne y Aída Artiles se reencontraron con rostros del mundo de la moda, como Mónica de Tomás, de cuya romántica boda ¡HOLA! fue testigo este verano © ANTONIO TERRÓN

Aquel Baile de la Rosa

Siguiendo nuestro recorrido, nos encontramos también a Boris Izaguirre, Alaska y Mario Vaquerizo, que nos recordaron una ocasión muy especial en la que aparecieron en ¡HOLA!: "Fui portada con los Grimaldi, Bibiana Fernández y Alaska cuando nos invitaron al Baile de la Rosa", contó Mario en alusión a la cita monegasca de 2008, que estuvo dedicada a la Movida Madrileña. "Me fascinaban los Grimaldi, por eso, una portada icónica para mí, en los años ochenta fue la boda de Carolina de Mónaco con Philippe Junot", añadió el periodista. Su mujer se queda con la portada del Sha de Persia y Farah Diba "juntos poco antes de la revolución. De esa portada salió un cuadro de los pintores Costus, que aparece en la película Pepi Luci, Bom, de Almodóvar, y que está en la entrada de nuestra casa. Y que ha salido en ¡HOLA! en la sección de casas del principio de la revista", apuntó. Siguiendo con las anécdotas, Mario nos contó que ya en el 50 aniversario de ¡HOLA! colaboró con la revista: "Estaba estudiando Periodismo y Mamen Sánchez me encargó la sección de música". En cuanto a la cantante de Fangoria, que, como es sabido, nació y pasó su infancia en México, "que ¡HOLA! llegara allí era un tesoro, aunque fuera un número del mes anterior". La pareja, que está a punto de celebrar sus bodas de plata, reconoce que en casa suelen hojear y comentar ¡HOLA! juntos, ya que "es una referencia y, sobre todo, en este siglo XXI es un lujo tener una revista con este papel y estos personajes".

Carlos Baute y Astrid Klisans, Álvaro Castillejo Preysler y Cristina Fernández y Cristina Reyes y Jorge Puras son algunas de las parejas que celebraron su boda con ¡HOLA!

© ANTONIO TERRÓN Astrid Klisans, con mono de Silvia Tcherassi, y Carlos Baute; Cristina Fernández, de Alicia Rueda, y Álvaro Castillejo, y Cristina Reyes, con vestido de Michael Kors, con Jorge Puras.

Un desfile benéfico

Como muchos de nuestros protagonistas, el primer recuerdo que Alejandra de Rojas tiene de ¡HOLA! es "un desfile benéfico en el que participé, llevaba un vestido rosa y coletas". La hija de los condes de Montarco, todo un ejemplo de clase y elegancia, con un diseño de estilo años cincuenta de Carolina Herrera y unas fabulosas esmeraldas, señaló que lo que más le gusta de la revista es que "es muy auténtica" y que la noticia que le gustaría dar "ya la he dado: fue el nacimiento de mi hijo".

© Javier Alonso Sobre estas líneas, Patricia Olmedilla y Fiona Ferrer. © ANTONIO TERRÓN Jota Abril y Sara Riñón © ANTONIO TERRÓN Patricia Cerezo, con vestido de Paloma Cuevas, y Kiko Gámez. © ANTONIO TERRÓN Isabel Forner. © ANTONIO TERRÓN Manel Fuentes

"¡Que me caso con un millonario!"

Seguimos nuestro camino por los diferentes espacios y nos sale al paso Paz Padilla con su inconfundible sentido del humor. Entre carcajadas, nos dice que le gustaría ser portada de ¡HOLA! para anunciar "que me caso con un millonario americano de Hollywood, un George Clooney. Que George Clooney deja a su mujer (que es muy difícil, porque está muy enamorado) y que se ha enamorado de mí… Ay, sería la bomba". En realidad, añadió de nuevo entre risas, le encantaría que su hija, Anna Padilla, fuera portada porque "va a tener un bebé y que se casa. Bueno, primero que se casa y luego un bebé, lo quiero todo, pero no las dos en la misma. En dos portadas". Con un vestido rojo y joyas de José Luis Joyerías, la actriz habló con mucho orgullo de Anna, que estaba impresionante también, con joyas de la misma firma y un vestido de Hervé Léger. "A mi hija la veo guapa. Es muy bonita, es una niña con los pies en el suelo, sabe muy bien dónde está y lo que quiere, sigue trabajando, sigue preparándose… Estoy muy orgullosa de ella porque nunca me ha dado una mala noche y sé que, el día que yo no esté, ella saldrá para delante", dijo.

© antonio terron Adriana Abascal con botas de su firma, Skorpios. De Ágatha Ruiz de la Prada a Laurence Debray, biógrafa de don Juan Carlos, o Irene Villa, que se casaba cuatro días después, nadie quiso perderse la fiesta © ANTONIO TERRÓN Cristina Yanes y José Luis Santos con su hija Natalia y su yerno, Esteban Rivas. © ANTONIO TERRÓN La diseñadora Silvia Tcherassi con su hija, Sofía, y su madre, Vera. © antonio terron Sobre estas líneas, Irene Villa, con un espectacular collar de José Luis Joyerías.

Nueva generación

Anna Ferrer Padilla es una de las influencers que arrasa en las redes sociales y que forma parte de la nueva generación de personajes de ¡HOLA!, al igual que la pareja formada por Tomás Páramo y María García de Jaime, que asistieron acompañados por la hermana de él, Lucía. ¡HOLA! ha estado en los momentos más importantes de Tomás y María. Nos han invitado a su nueva casa de Madrid, nos han presentado a sus hijos, nos han dejado entrar en su boda… Y nos han acompañado en nuestros 80, destacando la influencer con un impresionante vestido rojo, de tirantes y con volantes en la falda, de Johanna Ortiz.

© ANTONIO TERRÓN Ágatha Ruiz de la Prada y José Manuel Díaz-Patón. © ANTONIO TERRÓN Nuria March, con vestido de George Rech y joyas de José Luis Joyerías, junto a George Donald Johnston. © antonio terron Laurence Debray y su marido, Emile Servan-Scheiber. © antonio terron Gema Ruiz y Juan Díaz

Ases del deporte

Beatriz Espejel, casada con Koke Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, es otra de las influencers que ha compartido con nuestros lectores algunas de las noticias más felices de su vida y ha posado en familia para las páginas de ¡HOLA! Gemma Pinto, novia de otro de nuestros ases del deporte, Marc Márquez, estaba guapísima con un diseño drapeado en azul noche de Claro Couture. "Estoy arriesgando cada vez más y saliendo del negro. Mira que no me gusta llamar la atención, pero estoy saliendo un poco de mi zona de confort", nos confesó con humor. Después de un verano en el que la pareja ha disfrutado de unos días en Menorca, Gemma nos contó que ha estado acompañando a Marc a todas las carreras, y se ha convertido en una especie de talismán del piloto de motos: "Ha vuelto al podio. Lo he vivido con mucha alegría, mucha emoción, porque la verdad es que Marc se merece todo lo bueno que le está pasando y ya tocaba verlo a él feliz. Después de todo lo que ha pasado con su lesión, ha sido una auténtica locura… Pero está pletórico, totalmente recuperado", nos dijo.

© ANTONIO TERRÓN Valentina Suárez-Zuloaga, con esmoquin de ES Fascinante; Lulu Figueroa, espectacular de Fabio Encinar; su prima Ana Cristina Portillo, con vestido de Torretta, y María Vega-Penichet Fierro. © ANTONIO TERRÓN Valentina con sus padres, Ignacio Suárez-Zuloaga y Margarita Ruyra de Andrade.

Grace y Melissa Villarreal, Carmen Tobal, María Martín de Pozuelo, Iera Paperlight, Natalia Cebrián, Marta Soriano, Paula Moya, Andrea González y las hermanas Lydia y María Monfort Matutes, nietas del que fuera ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes, desfilaron por la glamurosa alfombra roja instalada en el palacio de la Trinidad, donde también posaron dos jóvenes periodistas pertenecientes a dos de las sagas más conocidas de la comunicación de nuestro país: Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón y Mari Pau Domíguez, y Juan del Val, el mayor de los tres hijos de Nuria Roca y Juan del Val.

Ana Cristina Portillo, en vísperas de su boda, nos contó emocionada que esa tarde se había probado el vestido de novia por primera vez ante su padre, Fernando Portillo

© ANTONIO TERRÓN Tomás Páramo entre su hermana, Lucía, con vestido de Fabio Encinar, y su mujer, María García de Jaime, guapísima de rojo por Johanna Ortiz. © ANTONIO TERRÓN Lucía y Tomás con Marta Barroso e Inés Bilbao de la Cierva

Plumas y taconazo

"¡HOLA! es, sin duda, nuestro álbum familiar. Es parte de casa. Y también una referencia para todo el mundo", nos dijo Álvaro Castillejo Preysler, que asistió junto a su mujer, Cristina Fernández. La pareja, que espera su primer hijo, nos avanzó que no descartan que su prima Tamara sea la madrina del bebé, aunque son conscientes de que la aristócrata "ya es madrina de muchos, vamos a ver", comentó el empresario. Cristina, que lució su embarazo de siete meses con un vestido de plumas de Alicia Rueda, sorprendió a todos los presentes con su resistencia, disfrutando de la fiesta sobre unas sandalias de taconazo.

Entre los invitados, algunas de las más influyentes de las redes, como Anna Padilla o María Martín de Pozuelo, y la nueva generación de periodistas, como Berenice Lobatón y Juan del Val Jr.

© Javier Alonso La modelo Estefanía Luyk y su hija, Aroa. © ANTONIO TERRÓN De izquierda a derecha, Berenice Lobatón, hija de Paco Lobatón y Mari Pau Domínguez; Laura Fernández-Tapias; Juan del Val, el mayor de los tres hijos de Juan del Val y Nuria Roca, y Karen Hassan Benman

Tras posar en la alfombra roja, se adentró en el universo de la Casa ¡HOLA!, en la que la primera parada del viaje comenzaba abordando las ocho décadas de historia de la revista. Una historia que serpentea por las distintas generaciones ¡HOLA! reunidas en un árbol que representa cómo, desde aquel salón de la calle Muntaner, en Barcelona, donde nació, la revista ha enraizado en la vida de sus lectores y ha crecido a lo largo del tiempo.

© ANTONIO TERRÓN De izquierda a derecha, Anna Padilla, con vestido de Hervé Léger y joyas José Luis Joyerías; María Martín de Pozuelo, de Tot-Hom; Gemma Pinto, novia de Marc Márquez, y Iera Paperlight, las dos de Claro Couture. © Javier Alonso Sobre estas líneas, la influencer Natalia Cebrián, que recientemente nos invitó a su casa, un rincón parisino en pleno centro de Madrid. © ANTONIO TERRÓN Sobre estas líneas, Melissa y Grace Villarreal, vestidas por De la Cierva y Nicolás. © ANTONIO TERRÓN La diseñadora Rocío Osorno © ANTONIO TERRÓN Elena Tablada, con un diseño de Rubén Hernández.

Dos novias en capilla

Vidas de leyenda, posados fascinantes, las bodas más románticas —como la que protagonizaron Carlos Baute y Astrid Klisans, en 2012, y que recrearon para el número especial de nuestro 80 aniversario—... Y de los enlaces pasados a los futuros. De hecho, a nuestro cumpleaños vinieron dos novias en capilla: Irene Villa, que cuatro días más tarde contrajo matrimonio con David Serrato, en un monasterio de Burgos, y Ana Cristina Portillo Domecq, que esa misma tarde había ido a probarse su look nupcial acompañada de su padre, Fernando Portillo. "Ha sido muy emocionante", nos dijo la hermana pequeña de las hijas de Bertín Osborne, que este sábado contrae matrimonio con el ingeniero industrial Santiago Camacho Desafiando las supersticiones, Ana Cristina vino a la fiesta con un traje amarillo, de Roberto Torretta. Irene, por su parte, escogió un look en negro y fabulosas piezas de José Luis Joyerías, firma de la que escogieron joyas muchas de las invitadas, como Aneta Mijatovic —la impresionante mujer de Pedja Mijatovic, quienes asistieron con Lola y Nadja, dos de sus tres hijas—, Nuria March, Mercedes Domecq o Laura Sánchez.

© GTRES En la imagen, Cristina Pedroche, impresionante, en la alfombra roja de la Casa ¡HOLA! Cristina Pedroche se reencontró con el espectacular vestido con el que dio las campanadas de 2022, que ha estado expuesto en la Casa ¡HOLA! © EUROPA PRESS María Martín de Pozuelo. © STUDIO 24 Íñigo de Lorenzo y su mujer, Noelia Bonilla.

Un cordial reencuentro

La modelo y actriz onubense se reencontró con su exmarido, David Ascanio, quien, al frente de su banda, Picoco’s, puso a todos a bailar con su animada actuación. Antes, frente al espacio de IQOS, ideal para relajarse mientras los invitados tomaban un café, el artista presumió de la buenísima relación que mantiene con Laura tras su divorcio: "Nos llevamos muy bien y nos queremos mucho". Ascanio nos desveló que han sabido llevar este cambio en sus vidas "con mucho cariño". "Al final, las cosas pasan —agregó—, las etapas se terminan y, bueno, uno tiene que aprender de eso y después saber con qué persona ha estado tantos años y seguir teniéndole ese cariño y ese respeto". Sobre la nueva relación sentimental de la modelo con el torero Manuel Escribano, el cantante canario confesó que se alegra por ella: "Está pasando un buen momento ahora, está con otra persona, yo me alegro y lo respeto, incluso lo admiro".

Carlos Baute y Astrid Klisans forman una de las parejas protagonistas del número especial de nuestro 80 aniversario, en el que volvieron a vestirse de novios para recrear la portada de su boda

© STUDIO 24 Beatriz Espejel, que está casada con Koke Resurrección. © PREMIER PHOTO Unos románticos Astrid Klisans y Carlos Baute. © GTRES Boris Izaguirre. © FERNANDO JUNCO Eduardo Sánchez Pérez, presidente y editor de ¡HOLA!, y Mamen y Mercedes Sánchez Pérez, vicepresidentas de la cabecera, rodeados por sus respectivos hijos © EUROPA PRESS Sobre estas líneas, Lidia Torrent, con vestido de Michael Costello, junto a Jaime Astrain.

Como estrellas de Hollywood

Tras brindar con 'Paloma', el cóctel de moda del tequila Don Julio, los invitados, especialmente las invitadas, pudieron sentirse como auténticas estrellas de Hollywood en un espacio de cine. Gracias a una pantalla virtual, pudieron comprobar cómo lucía en su cuello el collar 80 years of love, una joya inigualable y única —realizado en oro blanco de 18 quilates con 80 diamantes y rubíes naturales talla corazón—, creada en exclusiva por José Luis Joyerías, una firma con más de 50 años de historia, especialmente para nuestro aniversario.

Jaydy Michel y Adriana Abascal recorrieron el vestidor de El Corte Inglés, en el que, gracias a una estilista virtual, consiguieron los mejores looks

© FERNANDO JUNCO Jaydy Michel y Adriana Abascal. © FERNANDO JUNCO © FERNANDO JUNCO Grace Villarreal y Cristina Yanes recorrieron el vestidor creado por El Corte Inglés. © FERNANDO JUNCO Mónica Cruz, que recreó una portada histórica de Gina Lollobrigida y Victoria de Marichalar, que dio vida a la protagonista de la primera portada de ¡HOLA!, posaron ante sus respectivas fotografías (en estas imágenes). © @vicmabor

Patricia Conde y Mónica Cruz fueron dos de las invitadas que expe­rimentaron esta sensación, y eso que ya habían tenido la oportunidad de recrear a dos legendarios mitos de la pantalla, Brigitte Bardot y Gina Lollobrigida, respectivamente. Patricia y Mónica dieron vida a la estrella francesa y a la italiana en dos de nuestras primeras portadas con esencia cinematográfica, que se publicaron en el número especial del 80 aniversario.

Patricia Conde se sintió una estrella de Hollywood al probarse, gracias a una pantalla virtual, el collar 80 years of love, una joya inigualable y única, creada en exclusiva por José Luis Joyerías

La joyera Cristina Yanes, que asistió junto a su marido, José Luis Santos; su hija, Natalia, y su yerno, Esteban Rivas; Lidia Torrent; Jaydy Michel; Adriana Abascal, y Patricia Olmedilla, duquesa de Terranova, no se resistieron a adentrarse en el vestidor de una celebrity, un espacio en el que las asistentes pudieron conseguir su mejor versión, siguiendo los consejos de la estilista virtual de El Corte Inglés.

© VICTORIA MUÑOZ En estas imágenes, Patricia Conde, Paz Padilla con su hija, Anna, Irene Villa no se perdieron la impresionante muestra de joyas de José Luis Joyerías © FERNANDO JUNCO © FERNANDO JUNCO

Malena Costa también curioseó por este espacio tras posar en la alfombra roja junto a su marido, el futbolista retirado Mario Suárez. La modelo mallorquina, deslumbrante con un vestido de Silvia Tcherassi, nos comentó cuál es el secreto de su sólido matrimonio: "Nada es perfecto, pero la verdad es que llevamos doce años ya. Yo creo que es el equilibrio perfecto entre amor y atracción. Nos queremos mucho, hemos formado una familia... Es un conjunto de cosas, no digo que sea el amor perfecto… Como todo el mundo, tenemos nuestras peleas, pero es verdad que nos llevamos muy bien, nos divertimos mucho juntos y también nos reservamos nuestros ratos a solas".

Todos los invitados brindaron por amor con 'Paloma', el cóctel de moda de Don Julio

© FERNANDO JUNCO Lydia y María Monfort Matutes. © FERNANDO JUNCO Andrea González (sobre estas líneas, con el ejemplar de nuestro 80 aniversario en la mano). © Javier Alonso Alfonso Diez y Tomás Terry junto a Álvaro Castillejo y Cristina Fernández, Susana Uribarri y Norma Duval

El túnel de la belleza

Hablar de la historia de nuestra revista (y celebrarlo) es hacerlo también del mundo de la belleza, otra sección importantísima a la que se dedicó "un túnel del tiempo" en la Casa ¡HOLA! De la mano de Clarins, firma francesa que cumple 70 años, Miriam Giovanelli, Rocío Osorno, Nuria March, Marta Soriano, Lulu Figueroa… vieron cómo ha ido evolucionando la belleza desde los cánones clásicos de las actrices del old Hollywood hasta las modelos e influencers que nos inspiran hoy día.

Un punto de encuentro entre el pasado y el futuro. Lo que vivimos y lo que nos queda por vivir y contar.

© FERNANDO JUNCO En la imagen, Nuria March en el túnel de la belleza de Clarins. © FERNANDO JUNCO La 'influencer' Carmen Tobal, con 'look' de De la Cierva y Nicolás, y José Manuel Blanco Sacaluga, en el espacio Don Julio. © Javier Alonso Un momento de la actuación de David Ascanio y su banda, Picoco’s. © FERNANDO JUNCO Gonzalo de la Cierva y Patricia Olmedilla, duques de Terranova, junto a Fiona Ferrer y Estefanía Luyk.

