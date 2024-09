Todos los detalles del bautizo secreto de la hija de Cristina Pedroche y David Muñoz que ya tiene 14 meses

¡En casa de Cristina Pedroche han estado de celebración! La presentadora madrileña, de 35 años, ha organizado un bautizo muy discreto para su hija Laia, que vino al mundo el 14 de julio de 2023. Una ceremonia religiosa de lo más íntima, puesto que tan solo asistieron ella, el chef David Muñoz y los abuelos de la pequeña. “He bautizado a mi hija en secreto. Nadie se ha enterado”, ha confesado en el podcast Tenemos que hablar.

© cristipedroche

El lugar elegido por el matrimonio para el bautismo de la niña también tiene un significado muy emotivo para ellos, ya que se trata de la parroquia de Santa Eulalia, situada en la calle de Los Pedroches (un claro guiño al apellido de la presentadora de Password y al nombre de la niña porque Laia es un diminutivo de Eulalia en Cataluña). Una iglesia que pertenece al madrileño barrio de Entrevías, donde Cristina, que siempre se ha mostrado muy orgullosa de sus raíces, se ha criado.

© cristipedroche

Además, la estrella de las campanadas de Antena 3 ha revelado un deseo que le queda por cumplir: casarse por la iglesia. “Después de este verano me he dado cuenta de que la vida es muy corta”. Cabe recordar que el próximo 24 de octubre, Cristina y el prestigioso cocinero cumplirán nueve años siendo marido y mujer. Un enlace, que fue ofrecido en exclusiva por ¡HOLA!, y que no cumplió con ninguna de las normas socialmente establecidas: lo hicieron en el vestidor de casa, ante un notario, con vaqueros y zapatillas y con una lista de invitados muy reducida, puesto que en ella tan solo figuraban sus respectivos padres.

Cristina Pedroche, muy discreta en todo lo referido a su niña

Nada más nacer la pequeña Laia, Cristina Pedroche dejó claro que no iba a mostrar ninguna imagen de la niña, ya que prefiere esperar a que esta sea mayor de edad para que pueda tomar sus propias decisiones y decidir si se expone públicamente o, si por el contrario, quiere mantenerse al margen del foco mediático. “Ya sabéis que levanto mucho odio y mi meta en la vida ahora es cuidar y proteger a mi hija. Si ya recibo muchos mensajes feos sobre ella sin haber mostrado ni un pie suyo, no quiero imaginar lo que podría ser si lo hago. Tendrá que ser ella, cuando sea mayor, la que decida si quiere que se la conozca o no”.

© cristipedroche

Además, desde la polémica que se creó por su posado en bikini enseñando su rápida recuperación tras dar a luz, Cristina Pedroche tomó la decisión de apartarse un poco más de las redes sociales. La colaboradora de Zapeando pública menos contenido, y, en algunas ocasiones, desactiva la sección de comentarios para evitar leer críticas destructivas que no le hacen ningún bien a nivel mental.

© cristipedroche

Eso sí, de vez en cuando, Cristina ha ido mostrando con orgullo algunos detalles de su primogénita como sus primeros pasos, su forma de alimentación, ha elegido el método Baby-Led Weaning; e, incluso, en una entrevista en Joaquín el Novato explicó a quién se parece. “Es un híbrido. Era clavada a David, blanquísima de piel, pero los ojos los tiene muy oscuros, la mirada, cuando se ríe es como yo”.