Grace Villarreal nos desvela cuál es el éxito de su matrimonio: 'La clave entre Jacob y yo es Dios’

Hay quien dice de ella que es 'la influencer de la alegría' y no es de extrañar porque cuando la conoces su energía positiva y su optimismo te enamoran. Grace Villarreal ha asistido junto a su hermana, Melissa Villarreal, a la fiesta ¡HOLA! que inaugura la MBFWM, una cita ineludible para las dos hermanas más estilosas, creadoras y fundadoras de su propia firma, The Villã Concept. Casada desde que tenía 20 años con Jacob Henson, la pareja ha tenido 3 hijos: Violetta, de 11 años, Allegra, de 8, y el pequeño Luca, de 5 años. Juntos a ellos comparte con sus seguidores, y sin perder nunca la sonrisa, cómo es la vida de una familia numerosa: "Creo que lo que no se ve es el desastre que hay detrás de todo lo bonito", nos ha confesado divertida en su paso por la alfombra roja en el Teatro Real. ¿Quiere tener más hijos?, ¿cuál es la clave de su preciosa historia de amor junto a Jacob? ¡No te pierdas el vídeo!