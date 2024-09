El 'lapsus' de Jennifer Lopez sobre Ben Affleck que solucionó rápidamente

Mientras todos siguen hablando del cariñoso reencuentro que tuvieron hace unos días Jennifer Lopez y Ben Affleck, ha sucedido algo que ha llamado la atención de sus fans. La cantante y actriz, de 55 años, cuida al milímetro todo lo que publica en sus redes sociales, sin embargo, parece que algo falló este fin de semana.

© JLO

Un desliz muy comentado

En la cuenta oficial de JLO Beauty, su firma de belleza, quisieron darle la bienvenida al otoño compartiendo esta foto que rápidamente fue eliminada. ¿El motivo? Si te fijas con detalle verás que es un selfie de hace tiempo en el que Jennifer todavía llevaba el collar con el nombre de su exmarido: "Ben".

No sabemos si fue un error o un lapsus de su equipo que no eligió bien la foto, pero parece que a la protagonista de Atlas no le hizo ninguna gracia. El post fue eliminado y, en su lugar, publicaron varias fotos otoñales.

© jlobeauty

Problema resuelto

"¿Alguien más está emocionado porque por fin ha llegado el primer día de otoño? 🍁 Desliza para ver nuestro tablero de tendencias y dinos qué es lo que más te emociona de esta temporada", es el texto de estas imágenes que reemplazaron al selfie de Jennifer. En ellas predominan los colores marrones, muchas hojas, velas e incluso un bote de su limpiador en gel-crema 'That hit single' que tiene esa tonalidad bronce con destellos dorados tan característica.

© GTRES

Nuevas imágenes de Jennifer Lopez

Durante este fin de semana, la intérprete de Una noche más ha sido fotografiada paseando por Los Ángeles. JLo, que tenía un gesto bastante serio, no se mostró muy cómoda con la presencia de los fotógrafos. La actriz se "escondió" tras unas gafas de sol XXL y una gorra negra. Completó su look con unos pantalones vaqueros campana de talle alto, jersey azul marino y una chaqueta larga de color burdeos, además de unos zapatos de estampado de leopardo con taconazo y bolso tipo bandolera con flecos.

© GTRES

Tras solicitar el divorcio de Ben Affleck coincidiendo con el segundo aniversario de su boda, los actores han sido vistos juntos en varias ocasiones. La última fue el pasado martes por la noche cuando acudieron a la fiesta de "vuelta al cole" de sus hijos. Según varios testigos, Jennifer y Ben demostraron que se llevan bien y se les vio "muy cordiales" mientras recorrían el campus acompañados de sus hijos. A pesar de todo, desde su círculo íntimo aseguran que sus planes siguen en marcha y que no tienen intención de reconciliarse.