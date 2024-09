Las lágrimas de Ángel Llacer en su reaparición al hablar de las secuelas y las cicatrices que le ha dejado su enfermedad

Àngel Llàcer (50 años) puede decir que ha vuelto a nacer. El jurado de Tu cara me suena contrajo una bacteria llamada Shigella durante su viaje a Vietnam el pasado mes de febrero. Desde entonces, ha tenido que hacer frente a numerosos problemas de salud que casi le cuestan la vida. Una terrible experiencia que ha relatado con lágrimas en los ojos. “Me voy de vacaciones y no hago caso a las indicaciones de no beber cualquier agua o comer según donde. Cuando llegué a Tailandia, me puse muy mal. Estoy tres días en reposo y vuelvo a casa”, ha comenzado diciendo en el programa Colapse de TV3.

© TV3

Sin embargo, su regreso a España no trajo consigo la mejoría deseada. En Madrid, donde se había desplazado por trabajo, tuvo que ser ingresado durante diez días con fuertes dolores estomacales y fiebre. “Salí pensando que estaba curado y que la bacteria estaba muerta”. Una situación que empeoró estando en Barcelona, cuando comenzó a sentir que una de sus piernas estaba muy hinchada. “La doctora me advierte que deben abrirme la pierna porque es una bacteria que se come el cuerpo. Retira la parte que estaba mal, cierran y todo perfecto. Sin embargo, le digo a la doctora que tengo la premonición de que voy a morir”.

© TV3

Tan solo dos días después, el presentador catalán tuvo que volver a pasar por quirófano. Esta intervención era más delicada que la anterior. “Era una operación complicada porque el gemelo estaba curado, pero la bacteria siguió subiendo y si entra en un órgano vital se acabó”. Un momento de lo más difícil que se ha quedado grabado en la mente de Àngel, que llegó a despedirse de sus seres queridos, y también en su piel, puesto que ahora unas grandes cicatrices recorren su pierna.

© TV3

Poco a poco, el actor va volviendo a la normalidad. Eso sí, Llàcer es consciente de que todavía le queda un largo proceso de recuperación por delante con sesiones de fisioterapia, las cuáles le han ayudado a tener más movilidad y autonomía. “Aprender a caminar ha sido toda una metáfora. Literalmente, he aprendido a poner un pie detrás de otro. No puedo saltar ni subir escaleras, solo andar y lo hago lentamente”. Una entrevista sincera y emotiva en la que ha recibido un mensaje sorpresa de su doctora, uno de sus grandes apoyos.

© TV3

El que fuese profesor de la primera edición de Operación Triunfo también tiene en el horizonte distintas metas profesionales como volver a la nueva edición de Tu cara me suena junto a sus buenas amigas Lolita y Chenoa y ponerse al frente como presentador, director y productor del concurso Soc i seré, que se emitirá en la televisión de Cataluña.