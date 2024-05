Lolita Flores se emociona al hablar sobre el estado de salud de su compañero Ángel Llácer

Lolita Flores no pudo evitar emocionarse al hablar sobre el estado de salud de su compañero en Tu cara me suena, Àngel Llácer. El actor y cómico continúa recuperándose de la bacteria que hizo que ingresara en el hospital y que, tal y como confirma la artista, no le permitirá reincorporarse, al menos de momento, en el talent de Atresmedia: "Gracias a Dios está ya fuera de peligro, está fuera del hospital. No sé si podrá volver a Tu cara me suena porque le han mandado reposo, pero, desde aquí, le mandó un beso", ha explicado la mayor de los hijos de Lola Flores. "Tu cara me suena sin Àngel no es lo mismo, y me emociono incluso, porque sé que en los programas que quedan le voy a echar muchísimo de menos". Para Lolita, sus compañeros de Antena 3 son ya "una familia": "Llevamos como seis años juntos y ya nos miramos y nos entendemos".

Àngel Llàcer, ingresado de nuevo por Shigella, la grave bacteria que contrajo en Vietnam

Una reincorporación temporal

Llàcer se incorporó a su programa tras haber sufrido una intoxicación en un viaje a Vietnam que le llevó al hospital y le obligó a apartarse de las cámaras temporalmente. Tras esta participación, el miembro del jurado tuvo que volver a ser atendido por los servicios hospitalarios, que decretaron un nuevo ingreso debido a las complicaciones que seguía generando la bacteria Shigella cuyos síntomas puedes llegar a ser fiebre, los vómitos, la diarrea y las nauseas e incluso una sepsis, una infección generalizada muy grave.

Àngel Llàcer, hospitalizado por una bacteria que contrajo en Asia y tenía 'muy preocupados' a los médicos

Ya en el programa de la misma cadena, Espejo Público, hablaron sobre el último parte de salud del catalán y explicaron que había tenido que someterse a varias "intervenciones", aunque aseguraban que todo había salido según lo previsto. Ahora, según los colaboradores del programa de Antena 3, "está más estable" pero aún continúa recuperándose, por lo que hasta que pueda volver será sustituido por Santiago Segura.

Una temporada complicada

El problema de salud de Àngel Llàcer llega tras una etapa personal complicada marcada por las pérdidas. Contaba recientemente en Socialité el giro que ha dado su vida en pocos meses: "Estoy solo. Me he quedado solo en mi casa porque ha muerto mi perro. Me dejó mi pareja, la persona que me ayudaba se fue y mis vecinos también se han ido. De golpe, estoy en la soledad. Me siento solo”. A pesar de que no ha sido fácil de asimilar tantos cambios en poco tiempo y ha tenido los lógicos momentos de bajón, reconocía ser optimista y mirar al futuro sabiendo que tiene ante sí un mundo lleno de oportunidades.