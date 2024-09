Antonio Banderas habla en 'El Hormiguero' de su visión del éxito y de su 'mejor amiga', Melanie Griffith

La cultura no solo es su trabajo, sino también su forma de entender la vida. Antonio Banderas es un apasionado de lo que hace, y aunque lleva cuatro décadas sin dejar de encadenar proyectos, tiene ese poder de ilusionarse igual que la primera vez. Y es que tiene la convicción de que el arte es el medio perfecto para "crear sociedad y educación". La cabeza del malagueño más internacional es en sí misma un brainstorming, una lluvia de ideas en la que el teatro siempre está presente porque considera que tiene un rasgo único, "el don de la verdad". Es por eso que está inmerso en el próximo proyecto de su compañía, el musical Gypsy. De este espectáculo, de cómo concibe el éxito y de su lado más personal ha hablado durante su visita a El Hormiguero.

El ganador de dos premios Goya está muy ilusionado con este musical, el cuarto que dirige y que se representará en el Teatro Soho Caixabank (de su propiedad) entre el 17 de octubre y el 1 de diciembre. Banderas ha adelantado que van "a perder dinero, aunque llenemos el teatro todos los días", pero su verdadera satisfacción no recae en el dinero, sino en "presentar un espectáculo y divertirme con mis compañeros". Una visión opuesta al materialismo que es su leitmotiv desde que en 2017 sufrió un infarto.

El problema cardiaco de Banderas, afortunadamente, quedó en un susto que le ha permitido tener otra perspectiva de la vida. "El éxito es hacer lo que quieres hacer, como lo quieres hacer, con la gente que lo quieres hacer. La gente muchas veces vive como si no se fueran a morir nunca y van acumulando historias. Yo cuando me marche quiero decir: he hecho las cosas que quería hacer. Y el proyecto del Soho parte de esa premisa", ha indicado.

El 'nuevo' Antonio Banderas está volcado en fomentar la cultura en España, donde ha vuelto a residir tras una larga etapa en Hollywood. Es el destino con el que muchos actores sueñan y él es uno de los privilegiados que ha conseguido hacerse un hueco en la meca del cine, donde guarda muy buenos recuerdos: "No viví ese lado tan oscuro. Yo me afianzo en ese mundo porque me enamoré de una persona con la que conviví veinte años y vivía una vida familiar y no jugué tanto el juego de Hollywood. Me marché cuando ese matrimonio se disolvió, porque con Melanie tengo una amistad profunda, posiblemente sea la mejor amiga que tenga". Con estas cariñosas palabras ha hablado de la madre de su hija Stella del Carmen, quien recientemente anunciaba su compromiso.

Sus próximos proyectos en Málaga ¡y Broadway!

Mientras prepara su regreso a Broadway para 2025 además de un rodaje con Anthony Hopkins, Antonio Banderas ha puesto en marcha la cuenta atrás para el estreno de Gypsy en Málaga. Inspirado en la América de los años 20 y 30, esta joya de la Edad de Oro de Broadway narra la historia de una ambiciosa “madre del artista” que lucha por el éxito de sus hijas, mientras secretamente anhela el suyo propio. Basado libremente en las memorias de la artista de burlesque Gypsy Rose Lee, está protagonizado por Marta Ribera, de la que el actor ha ha dicho: Si hubiese nacido en Nueva York, ella sería una Liza Minnelli". La artista ha trabajado en otras grandes producciones como West Side Story, Cabaret, Chicago, Grease, Jekyll y Hyde, Spamalot, El Jovencito Frankenstein y Company, este último también de la compañía de Banderas