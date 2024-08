La cariñosa felicitación de Melanie Griffith a su hija Stella por su compromiso

Stella Banderas se ha comprometido con su novio, Alex Gruszynski, su gran amor desde la más tierna infancia. La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, de 27 años, ya esta lista para casarse y ha publicado una imagen del fabuloso anillo de compromiso que le ha regalado su novio y una serie de fotos de los mejores años de su vida junto a "su persona favorita en el mundo". Su madre, Melanie Griffith, no ha tardado en reaccionar al anuncio de compromiso de su hija pequeña, a la que adora y está muy unida. "Os quiero mucho a los dos. ¡¡Enhorabuena otra vez!!", señala la actriz que ya celebró la buena nueva en la intimidad con su hija y su futuro yerno.

© stellabanderasgriffith

Se trata de una bonita historia de amor que comenzó hace casi una década. La ‘niña de los ojos’ de Antonio Banderas, la única hija que tuvo durante sus veinte años de matrimonio con Melanie, comenzó a salir con Alex Gruszynski en el colegio, concretamente en los años 2015 a 2019 en la Wagon Wheel School, de Los Ángeles. Él ya era su gran amigo de la infancia, de ahí las fotos que ha compartido desde niña, y tal vez por su juventud e inexperiencia su historia de amor no cuajó. Con el tiempo Stella comenzó a salir con Eli Meyer, el hijo del magnate del cine Ronald Meyer, y tras su ruptura volvió con su primer amor.

El 14 de febrero de 2023 Stella Banderas gritó a los cuatro vientos su amor por Alex Gruszynski y, un año y medio después, su compromiso es oficial. Antonio Banderas conoce al futuro marido de su hija, el financiero estadounidense con el que su hija planea casarse. Stella y Alex viajaron este año a Málaga para disfrutar de la Semana Santa con el artista. De todos ellos vimos fotos en el balcón de la calle Larios mientras contemplaban las procesiones de la Semana Santa y la pareja protagonizó las imágenes más románticas.

© GTRES

Para Banderas no hay nadie más importante en el mundo que su hija Stella. Así lo manifestó en uno de sus discursos de los Premios Goya de 2015. Entre lágrimas, el actor malagueño le pidió perdón a su hija por sus ausencias y no haber podido pasar todo el tiempo con ella que habría deseado. "Dedico este premio a quien quizás haya sufrido más mi pasión por el cine, mis ausencias prolongadas, mis compromisos profesionales. Es la persona de la que me perdí los mejores planos, las mejores secuencias, y que sin embargo ha sido mi mejor producción. Te dedico este premio pidiéndote perdón, a ti Stella del Carmen, a ti hija mía".

Así es la gran familia de Stella Banderas

© GTRES

Además de compañeros de escuela, Gruszynski, que es graduado en Business Administration en la Wake Forest University, continuó sus estudios en la USC Marshall School of Business, la misma universidad donde Stella se graduó en Estudios Narrativos, y es una gran apasionado del Séptimo Arte. En la actualidad el joven financiero es CEO de Nova, una comunidad de empleo para ampliar el mercado de freelance creativos y cuya cuenta de Instagram reúne más de 51.000 seguidores. Esta joven pareja, unida desde la infancia, continúa escribiendo con paso firme las páginas de su historia de amor.