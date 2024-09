Jennie Garth revela que se ha sometido a dos operaciones de reemplazo de cadera a sus 52 años

No ha querido de hablar sobre este tema durante mucho tiempo aunque ahora ha decidido revelarlo. La actriz Jennie Garth, protagonista de Sensación de vivir, ha compartido que se ha sometido a dos operaciones de reemplazo de cadera, una cuando tenía 48 años y otra este año, con 52. “Lo mantuve en secreto durante mucho tiempo, pero ahora estoy en un momento en el que no quiero esconder las cosas” comentó en una reciente entrevista en Self. “Mi estado físico no tiene nada que ver con mi espíritu, que sigue siendo joven” reconoce.

© Getty Images

La actriz quiere contar su historia con el objetivo de que desaparezca el estigma que hay en este tipo de intervenciones, que no solo se practican en personas mayores. “No solo afecta a las personas de 80 años”. Durante su juventud bailaba y montaba a caballo, aunque ya tenía molestias. “Conviví con el dolor durante mucho tiempo” reconoció. Hace unos años Jennie hablaba de que le habían diagnosticado osteoporosis y artritis, condiciones que la habían obligado a adaptar algunas de sus rutinas.

La intérprete se decidió a ir al médico después de que durante un viaje con su familia para esquiar se viera incapaz de unirse a las actividades que tenían programadas. “Me dolía tanto que me tenía que quedar en la cabaña y esperarles. Me disgusté mucho pues sentí que menguaba mi calidad de vida” dijo. Además Jennie no quería dejar de seguir el ritmo vital de su marido, Dave Abrams, con quien se casó en 2015 y que es nueve años menor que ella. “Está muy en forma. No quiero estar casada con un hombre más joven y empezar a deteriorarme”.

© Getty Images

Dos operaciones en cuatro años

Su primera operación de cadera fue en 2020 en plena pandemia de coronavirus, lo que la ayudó a mantener en privado el procedimiento. Además se recuperó muy rápido, en unos dos meses. “Me sentí como la mujer biónica, no había nada que no pudiera hacer” explica, añadiendo que solo tiene una pequeña cicatriz que le recuerda el procedimiento. Este año se repitió el malestar en su otra cadera. “Sentía un dolo insoportable a cada paso” dijo, por lo que sabía que la solución era pasar por quirófano de nuevo.

© jenniegarth

Se operó en marzo y en esta ocasión le costó más recuperarse, pues todavía tenía problemas de movilidad cuando retomó sus rutinas en el gimnasio. Aunque temía compartir el proceso con quienes la siguen asegura que la respuesta ha sido muy positiva. Es precisamente este positivismo el que mantuvo durante todo el proceso y el que mueve su vida pues, aunque haya cambios que supongan disgusto o den miedo, no hay que asustarse como ella misma apunta. “Es parte del camino” explica.

Jennie Garth, la inolvidable Kelly en Sensación de vivir, tenía 45 años cuando le diagnosticaron artritis, un trastorno autoinmune que puede afectar a cualquier persona si bien los síntomas se agravan con el paso del tiempo. Algunos de los miembros de su familia también lo padecen. La artista está volcada en su faceta más personal, aunque hace algunos trabajos como fotógrafa y tiene un podcast, y aprovecha el tiempo que tiene libre para estar con su tercer marido Dave Abrams y sus tres hijas, Luca (25), Lola (19) y Fiona (15), todas nacidas de su segundo matrimonio con Peter Facinelli.