¿Cómo es la vida actual de los protagonistas de 'Sensación de vivir'?

Hace unos días, el elenco de la serie Sensación de vivir se daba cita en una convención de fans en la que se recordaban algunas de las anécdotas del título noventero. Tori Spelling, Shannen Doherty, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green y Gabrielle Carteris subieron al escenario para deleitar a los incondicionales del título con las historias que vivieron hace más de tres décadas. Han pasado ya 33 años desde la emisión del primer episodio. Te contamos qué ha sido de los protagonistas.

Tori Spelling

Tori Spelling, de 50 años, interpretaba a Donna Martin. Su padre Aaron Spelling producía la mayoría de programas y series de éxito de los noventa y ella participó en muchos de ellos. Siguió siendo uno de los rostros reconocidos de la televisión y el cine con títulos como Silencio, En la mente del asesino, Retratos del pasado, Kiss the bride, Mother Goose Parade por ejemplo. Se casó en dos ocasiones, con Charlie Shahnaian (estuvieron juntos de 2004 a 2006) y luego con Dean McDermott (de 2006 hasta ahora) con el que tuvo cuatro hijos. Juntos grabaron dos temporadas del reality show sobre su vida familiar True Tori. También fue la creadora de Mystery Girls, serie en la que actuó con su compañera Jennie Garth (apenas duró una temporada en 2014). Ha participado además en la versión española de Mask Singer. Se casó con Dean McDermott en 2006 y se separaron en este 2023 tras 18 años y cinco hijos en común: Liam de 16 años, Stella de 15, Hattie de 11, Finn de 10, y Beau de 6. Debido a un problema de moho en su casa, la actriz vive en una caravana con sus hijos y ha tenido que ser hospitalizada, lo que ha desatado numerosos comentarios acerca de su estado anímico y económico.

Jason Priestley

Jason Priestley, de 54 años, encarnaba a Brandon Walsh. Desde que abandonó la serie en 1998, ha seguido vinculado al mundo del cine y la televisión como actor, director y productor. Ha dirigido algunos episodios de The Secret Life of the American Teenager, 7th Heaven y también a su excompañera Tori Spelling en un episodio del remake que se hizo de Sensación de Vivir, titulado 90210. Ha participado además en numerosos títulos en cine y televisión como Coraje, Zoom, CSI, Ties that bind, Psych, Enter the dangerous mind, Zoom y The Wonderful Wayneys, entre muchos otros. Se casó con Ashlee Petersen, unió que duró apenas un año, y luego en 2005 se casó de nuevo con Naomi Lowde-Priestley, con la que tiene dos hijos, Ava (2007) y Dashiell (2009).

Jennie Garth

Jennie Garth, de 51 años, fue Kelly Taylor. Continuó dando vida a su personaje en la serie posterior Melrose Place y después en 90210. Además de rodar telefilmes y series como Accidentally in love, A Christmas Wedding tail, Village People, La última víctima y Community, entre otras, también participó en la serie What I like about you. Se casó en tres ocasiones: con Daniel Clark (estuvieron juntos de 1994 a 1996), luego con Peter Facinelli, con quien tuvo tres hijas (de 2001 a 20113), y en 2015 con Dave Abrams, al que sigue unida. El año pasado se sinceraba acerca de la dolencia con la que lidia desde hace cinco año: la artritis que le provoca un intenso dolor en las articulaciones y extremidades.

Shannen Doherty

Shannen Doherty, de 52 años, fue la recordada Brenda Walsh. Después de Sensación de Vivir, participó en otra serie de gran éxito Embrujadas (Charmed) desde 1998 a 2001, en el remake de 90210 y en una gran variedad de películas para televisión como Back in the day, Off the map y All I want for Christmas. También en programas como Dancing with the stars. Se ha casado en tres ocasiones: la primera con Ashley Hamilton (duró un año, de 1993 a 1994), después con Rick Salomon (también duró su unión un año de 2002 a 2003) y luego con Kurt Iswarienko (se casaron en 2011 y anunciaron su separación la pasada primavera). La artista confesó en 2015 que padecía cáncer de mama, enfermedad de la que recayó en 2020. El cáncer de mama mestastásico le ha provocado graves complicaciones como metástasis en el cerebro. La actriz se ha enfrentado con valentía y fuerza a la enfermedad a lo largo de los años, asegurando que es afortunada de poder recibir tratamiento y estar tan bien cuidada. En una de sus últimas apariciones públicas, precisamente junto a sus compañeros en la serie, se la pudo ver muy emocionada al recibir la ovación de los asistentes.

Ian Ziering

Ian Ziering, de 59 años, encarnó a Steve Sanders. Tampoco ha dejado de actuar en estos 33 años, que es el tiempo que ha pasado desde el estreno del primer episodio de Sensación de vivir. Sharknado, Deadtime stories, Desmadre de padre, Christmas in Palm Springs, Defiance y realities como Dancing with the stars son algunos de los títulos en los que ha aparecido. Se casó con Nikki Ziering (de 1997 a 2002) y luego con Erin Kristine Ludwig, en 2010, con la que tiene dos hijas, Mia Loren, de doce años, y Penna Mae, de 10. La pareja anunció su separación por sorpresa en 2019 después de casi una década de matrimonio.

Brian Austin Green

Brian Austin Green, de 50 años, era David Silver. Siguió vinculado a la interpretación con series como Suite 7, Mujeres desesperadas, Adults Only, Mobsters, Finales Felices y Terapia con Charlie. Ha trabajado además como productor en varios proyectos. Brian fue padre de un niño, Kassius, de 20 años, nacido de su relación con su exprometida Vanessa Marcil. Enamoró después a una de las mujeres más bellas del cine, Megan Fox, con la que se casó en 2010 y tuvo tres hijos, Noah Shannon, de nueve años, Bodhi Ransom, de siete, y Journey, de cinco. La pareja puso fin a su relación en 2019 y un año más tarde comenzó a salir con la bailarina y coreógrafa Sharna Burgess, con quien fue padre por quinta vez en el verano de 2022 de otro niño, Zane Walker. En los últimos años ha lidiado con diversos problemas de salud como vértigos y colitis ulcerosa. “Comencé a tener problemas neurológicos, como vértigos, mareos… Y así he estado durante más de cuatro años” reconoció asegurando poco a poco y gracias a diversos tratamientos se encuentra mejor.

Gabrielle Carteris

Gabrielle Carteris, de 62 años, fue Andrea Zuckerman. Entre los títulos de su filmografía están No quiero recordar, Dan’s Detour of life, Hoyuelo, Mentes criminales, Make it or break it, El intrépido Batman, 12 wishes of Christmas, entre muchos otros. Se casó con Charles Isaacs en 1992, un matrimonio que continúa igual de unido que siempre y que ha dado como fruto dos hijas, Kelsey Rose y Mollie Elizabeth. En el año 2006 sufrió una parálisis facial que le afectó al habla durante seis meses, un percance del que se recuperó a la perfección por lo que pudo seguir trabajando con normalidad.

Luke perry

El actor Luke Perry, que interpretó a Dylan McKay, merece también un recuerdo a pesar de que tristemente falleció en 2019 a los 52 años. Siguió también vinculado a la interpretación con series y películas como Jeremiah, Will y Grace, Lo que me gusta de ti, Supernova, Sola con mi enemigo, A fine step y Riverdale, serie que rodaba cuando murió. Participó además en The Rocky Horror picture show en Broadway. Se casó en 1993 con Rachel Sharp con la que tuvo dos hijos, Jack Perry y Sophie Perry. Se divorciaron en 2003. Su hijo Jack es luchador profesional conocido en el ring como Jungle Boy Nate Coy. En 2019, Luke Perry sufrió un derrame cerebral en su casa de Sherman Oaks, en Los Ángeles, lo que le provocó la muerte. Una noticia muy triste para sus compañeros y los miles de fans que habían seguido su carrera.