Tres años después de la muerte de Luke Perry, las estrellas de ‘Sensación de vivir’ despiden a otro compañero

El actor Joe E. Tata, popularmente conocido gracias a su papel de Nat Bussichio, el dueño del restaurante Peach Pit de la mítica serie de televisión Sensación de Vivir (Beverly Hills, 90210), ha fallecido en Los Ángeles a los 85 años. Su hija, Kelly Katharine Tata, ha sido la encargada de comunicar la triste noticia, que rápidamente ha sido difundida por otro de sus queridos compañeros en la ficción y gran amigo Ian Ziering.

"En los últimos meses hemos perdido a Jessica Klein, una prolífica escritora y productora, y a Denise Douse, quien le dio vida a Yvonne Teasley. Ahora, tristemente, tengo que anunciar que Joe E. Tata ha muerto", anunció el que diera vida a Steve Sanders junto a una fotografía del actor fallecido con el que mantenía una gran amistad. Ziering le ha recordado como "una de las personas más felices con las que he trabajado, fue generoso tanto con su sabiduría como con su amabilidad".

Todo el reparto de la serie se ha unido a las condolencias. "Hoy perdimos a mi querido amigo y jefe de televisión Joe E Tata. Nat Busiccio fue una parte muy importante de 'Sensación de vivir' y Joey fue una parte muy importante de mi vida. Descansa en paz Joe. Nunca habrá otro", escribe Jason Prestley, el célebre Brandon Walsh de la mítica ficción. A Jennie Garth también le vinieron al recuerdo los recientes fallecimientos de la guionista y productora Jessica Klein y la actriz Denise Douse, así como el de Luke Perry, que nos dejó hace tres años. "Tengo el corazón muy triste pero siempre recordaré esa sonrisa y esa risa traviesa y amorosa. Siento que hay una fiesta de reunión en el Peach Pit en el cielo y me consuela saber que algún día habrá un asiento para mí rodeado de mis queridos amigos".

Brian Austin Green también le ha dedicado unas sentidas palabras: "Joey era un miembro de la familia y lo extrañaremos, pero lo recordaremos con mucho cariño". Su compañera Tori Spelling se ha despedido de él con una emotiva carta a su gran amigo y padrino de boda en la serie. "Nunca conocí a nadie que no quisiese a Joey. ..Este ser humano increíblemente especial y cálido, con los ojos más amables siempre me recordó a mi papá. Eran tan parecidos. ¡Lo cual, en retrospectiva, tiene sentido que estos dos hombres especiales me acompañaran por el pasillo! Mi papá en la vida real en mi primera boda, y Joey {Nat} ai Donna en 90210. Y no lo hubiera querido de otra manera. De hecho, les pedí a nuestros guionistas que Nat fuera quien acompañara a Donna al altar. Significó mucho para mí".

Joe E. Tata comenzó su carrera en televisión en los años ochenta con apariciones en series como Peter Gunn, Hospital General, Más allá del límite, Los héroes de Hogan o Las calles de San Francisco, pero la fama mundial la alcanzó gracias a su papel de Nat Bussichio en Sensación de vivir durante las diez temporadas que duró la serie. En 2008 participó en el reboot de la serie con la que se hizo famoso que se llamó Sensación de vivir: la nueva generación y participó en tres episodios. Uno de sus últimos trabajos fue en Mystery Girls, la comedia protagonizada por Tori Spelling y Jennie Garth, sus compañeras en Beverly Hills, 90210. Pero en 2018 fue diagnisticado con Alzheimer y tuvo que dejar de actuar. Desde el pasado abril vivía en una residencia de Woodland Hills, gestionada por la Motion Picture & Television Fund, una organización benéfica que desde hace décadas ofrece asistencia a personas relacionadas con la industria cinematográfica y televisiva cuyas familias cuentan con recursos limitados. Su hija ha señalado que todos los gastos recaudados para su cuidado irán destinados a la Asociación de Alzheimer.