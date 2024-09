Javier Ungría responde a las declaraciones de Elena Tablada sobre su relación con Ella Bisbal

Las recientes declaraciones de Elena Tablada no dejaron a nadie indiferente. Dos años después de su separación de Javier Ungría, la diseñadora se sinceró al respecto en el programa Me quedo conmigo, y sorprendió especialmente al relatar uno de los motivos de la ruptura: la relación del empresario con Ella, la primera hija de Elena, fruto de su anterior relación con David Bisbal. "Sentía rechazo por Ella", aseguró la también influencer. Unas palabras que, tal y como ella misma nos contaba en la fiesta de ¡HOLA! que inauguró la MBFWM, han sido como "una sanación". Pocos días después, Javier Ungría se ha pronunciado, explicando cómo se ha tomado las palabras de su ex y revelando, además, su opinión sobre David Bisbal.