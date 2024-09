Elena Tablada nos comenta sus palabras sobre Javier Ungría: 'Es una sanación'

Elena Tablada se ha sincerado sobre los motivos que le llevaron a romper definitivamente con su exmarido, Javier Ungría, padre de su hija pequeña, con quien estuvo casada cuatro años. Dos meses después de conocerse la sentencia judicial de su divorcio, la exconcursante de Bailando con las estrellas ha contado los detalles de su separación en la docuserie de Mtmad, Me quedo conmigo, un programa donde además ha profundizado en diferentes aspectos de su esfera más privada. La 'influencer' ha relatado cómo era la relación que existía entre su primera hija, Ella (fruto de su relación con David Bisbal) y Javier Ungría: "Sentía rechazo por Ella", ha confesado. Además, ha contado que los problemas entre su pareja y su primogénita surgieron a raíz de que naciera Camila hace cuatro años: "Que él dijese 'no aguanto a Ella' y en vez de yo poner el límite, seguía intentándolo porque seguía pensado que tenía que madurar, que eso no podía ser así, es que no me cabía en la cabeza", ha dicho Tablada. En su paso por la alfombra roja de la gran fiesta de ¡HOLA! con la que se inaugura la Mercedes-Benz Fashion Week, y que patrocinan Mercedes-Benz y L'Oréal Paris, hemos podido preguntarle por estas reveladoras palabras. ¿Quieres verlo? ¡No te pierdas el vídeo!