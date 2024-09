La felicidad de Miki Nadal al llegar a casa con sus tres hijas, una de ellas ¡recién nacida!

Miki Nadal acaba de ser padre por tercera vez de una niña, su segunda hija en común con Helena Aldea, a quien conoció en 2020 y cuya relación comenzó un año después de su complicado divorcio de Carola Escámez. El humorista ha compartido una preciosa imagen de sus tres hijas, Carmen, de 9 años, nacida de su relación con Carola Escámez, Galatea, que el próximo mes de octubre cumplirá 2 años y Ángela, la recién nacida, a la que han llamado así en homenaje a su abuela materna.

© nadalmiki Miki Nadal con sus tres hijas Carmen, Galatea y Ángela

"Ya estamos los 5 en casa. Queremos dar las gracias Helena Aldea y yo a todos los que nos han felicitado por la llegada de Ángela a nuestras vidas. Galatea, Carmen, Helena y yo no podemos estar más felices", dice el presentador con una gran sonrisa y junto a sus dos niñas mayores asomadas a la cuna para ver a la recién nacida. El presentador ha querido dar las gracias a su familia, amigos y compañeros por los regalitos y en su mensaje no podía falta el humor, agradeciéndoselo también a Claudia Schiffer, además de a Cristina Pedroche, pero no a David Muñoz. Recordemos que la colaboradora de Zapeando es madrina de su hija Galatea y curiosamente fue quien actuó de celestina con la pareja. "Helena también es amiga de Cristina Pedroche y nos conocimos por ella", desveló el humorista en la revista ¡HOLA!.

© Europa Press Miki Nadal y Helena Aldea presentan a Ángela, su segunda hija en común

La felicidad para Miki Nadal y Helena Aldea se multiplicó el pasado 9 de septiembre con el nacimiento de Ángela. Dos días después de la llegada al mundo de su pequeña, los felices papás presentaban a su hija a las puertas del Hospital Ruber Internacional de Madrid antes de poner rumbo a casa. El presentador ha comentado en su programa Zapeando cómo han sido sus primeros días con el bebé recién nacido. " Yo he estado cambiando pañales. Llevo un fin de semana muy malo, tengo tres niñas", bromeaba. Y añadía en tono de humor: "Menos mal que tengo a la madre, que me está ayudando un poco. Lo que puede, porque trabaja".

© Europa Press Regresan a casa con su hija en brazos

Helena, que es la creadora de la firma de moda Capriche , dice de Miki que es "un padre con mayúsculas" y no puede sentirse más orgullosa de tener dos niñas a su lado. "Lo que más admiro de ti es el hombre que eres en nuestro hogar. No puedo estar más orgullosa de que seas el padre de mis hijas. Eres leal, noble, sincero… Nuestro pilar. Cuidas de nosotras. Nunca fallas y siempre estás. Un gran ejemplo de cómo tiene que ser un hombre con una mujer. Un hombre bueno. Tenemos mucha suerte de tenerte. Llegan nuevos y difíciles retos, pero sé que contigo todo saldrá bien. Te queremos", comentó.

© nadalmiki El día que Galatea conoció a su hermana Ángela

Atrás quedó el susto vivido por Miki Nadal que sufrió un accidente de tráfico mientras se dirigía al FesTVal de Vitoria. Días después anunciaba la buena noticia del nacimiento en televisión y respiraba aliviado. "Ha salido todo perfecto. Parto natural y todos felices. En dos días todos en casa. No quiero dar envidia a los padres primerizos, pero me ha salido dormilona y comilona. Aún no la he oído llorar más que un poquito al principio para limpiar pulmones y nada más. ¡Qué día más bonito, el nueve del nueve!", anunció emocionado. Y compartía las primeras imágenes del nuevo miembro de la familia junto a estas palabras: ""Una madre valiente, fuerte y amorosa y un padre ilusionado y torpe. Todo lo necesario para vivir un alumbramiento perfecto. Y así fue. No tenemos más que palabras de agradecimiento a todos por hacernos vivir un amanecer precioso. A las 06:11 del 9 del 9 nació Ángela Nadal Ruiz Furriel Aldea (las abuelas también merecen estar presentes con sus apellidos)".