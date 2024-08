Las palabras de Helena Aldea, pareja de Miki Nadal, que han encendido a Carola Escámez, ex del humorista

La última publicación de Helena Aldea, pareja de Miki Nadal, ha hecho estallar a Carola Escámez, exmujer del humorista y madre de su hija mayor, Carmen, de nueve años. La empresaria ha compartido un vídeo en el que Miki aparece jugando con su hija Galatea y un texto en el que alaba las virtudes de su novio y arremete, supuestamente, contra Carola. "Te conocí haciendo de padre y madre. Por entonces me fascinaba tu esfuerzo y labor porque tu primogénita se educase con unos valores familiares y honestos. Has lidiado y lidias con situaciones provocadas por una maldad huérfana de inteligencia, y aún así siempre has sido un caballero con la infinita prioridad de la felicidad de tu hija", ha dicho.

"Llevas casi dos años demostrándomelo con Galatea y sé que será igual con Ángela", ha añadido, pues está a punto de dar a luz a la pequeña. "Eres un PADRE con mayúsculas. Lo que más admiro de ti es el hombre que eres en nuestro hogar. No puedo estar más orgullosa de que seas el padre de mis hijas. Eres leal, noble, sincero… NUESTRO PILAR. Cuidas de nosotras. Nunca fallas y siempre estás. Un gran ejemplo de cómo tiene que ser un hombre con una mujer. Un hombre bueno. Tenemos mucha suerte de tenerte. Llegan nuevos y difíciles retos, pero sé que contigo TODO saldrá bien. Te queremos", ha concluido.

La respuesta de Carola no se ha hecho esperar. "Hablan porque saben que siempre guardo silencio, como todos estos años. Hablan porque saben que estaré callada por respeto a una menor y juegan con esa baza. Hablan porque saben que no me defiendo, ni ataco en redes sociales y porque no necesito tener likes, ni robados posados, ni fama, ni caer mejor o peor. No voy a eventos excepto que sean de amigos, no doy exclusivas, ni filtro cosas inciertas por detrás. Me dedico a mis hijas, familia y amigos 24/7", ha comenzado diciendo en stories. "Recordad que quienes hablan públicamente y filtran (contando su versión), son quienes pasan tiempo (poco, por cierto) con mi hija mayor, imaginad que oirá de esos adultos sin público, en privado, de su madre. Aterrador para una estabilidad emocional de un menor", ha señalado.

La que fuera tiradora olímpica ha continuado con su defensa asegurando que su único objetivo es cuidar a su hija. "Guardo silencio, sobre todo, porque mi hija no se entere de este tipo de cosas que hacen públicas y privadas en redes sociales y fuera de ellas, me encargo encarecidamente (llamadme idiota, ya sabéis que soy huérfana de inteligencia y de madre hace unos meses también) que ella piense que está rodeada de los mejores por ambas partes y así seguirá siendo, desde el lado que me corresponde. Lo que veis en redes son migas y lo que os cuentan: por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas".

Carola, que se casó recientemente con el entrenador Roberto Martín, padre de su hija Cova, de un año, ha manifestado que "quienes hablan así se catalogan ellos solos" y que no hablará, "ni en público ni en privado", de Miki Nadal porque "la estabilidad de mi hija siempre será mi prioridad. "Yo no permitiría que mi compañera/amiga/pareja/mujer hablara así y menos en público de un familiar de mi hija. Porque los perjudicados son los menores (y los menores son sagrados) y yo no hablaría de esta manera si fuera esa persona novia/amiga/compañera por respeto a los hijos de mi pareja. Clara-mente, he sabido elegir", ha señalado.

Según ha compartido, "no es la primera vez que una de estas personas 'escriben' sobre mí, pero sí va a ser el único minuto que le daré el protagonismo que necesita y busca de forma constante". "Buscar apoyo en redes sociales es una forma fácil pero superficial de validar opiniones, donde todo comentario se transforma en un veredicto y se busca un jurado virtual. Un machaque psicológico innecesario sostenido en el tiempo", ha reflexionado.

Carola ha afirmado que sus hijas "tienen una gran madre y una gran familia", y ha expresado que "no hace falta lanzar malas palabras a los demás para ensalzar a nadie, eso es de débiles". "Después de estos comentarios, deseo que tenga la misma felicidad que tuve yo en esa relación. Ni más, ni menos. Solo pido que el poco tiempo que esas personas pasan con mi hija, sean capaces de ser tan buenas como aparentan ser en redes sociales y tengan la madurez necesaria que no demuestran en ellas", ha declarado. Por último, ha dado las gracias por los mensajes de apoyo recibidos y ha dicho: "La maldad y la envidia se combate con amor y en mi casa hay mucho de eso".