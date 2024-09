Adrián Lastra y Clara Chaín rompen su relación tras cuatro años juntos

Hay quien dice que se les rompió el amor de tanto usarlo y otros que les ha pasado factura el verano, pero motivos aparte la realidad es que Adrián Lastra, a quien muchos recordarán por dar vida a Pedro Infantes en la serie Velvet y otros por sus impresionantes dotes de baile en Bailando con las estrellas, y la modelo y actriz Clara Chaín han decidido poner fin a su historia de amor de cuatro años y tanto uno, como el otro están completamente abatidos, tal y como han manifestado respectivamente en sus redes sociales.

© GTRES

Juntos desde aquel noviembre de 2020 cuando el actor hizo pública su relación dedicando este romántico mensaje para Clara: "GRACIAS a esta persona tan especial... una de las personas más especiales que he conocido en toda mi vida. Gracias por mirar cómo miras, por vivir de una forma tan valiente y sobre todo, gracias por querer de esa forma tan ESPECIAL! Te quiero mucho y me encanta decirlo en voz alta!! GRACIAS!", la pareja no había hecho nada más que presumir de su romántica relación con dedicatorias y fotos que no dejaban lugar a dudas del increíble momento que atravesaban, y que ahora se ha volatilizado en mil pedazos.

© Getty Images

Y es que las palabras hechas públicas por Lastra tras los rumores surgidos no dejan lugar a dudas del gran dolor que está atravesando el actor en estos difíciles momentos en los que ha visto cómo se alejaba la que creía la mujer de su vida. "Pues sí, confirmamos. Hoy ha sido un día de mierda. Buenas Noches y sed felices. Mañana será un día mejor" comenzaba diciendo el intérprete madrileño. "Nunca he sido de poner mis mierdas para 'la galería'. Pero me apetecía decir como me sentía... Hay veces que los días se hacen duros pero hay días que son más duros que otros. Incluso los minutos pesan. Siempre me muestro como 'Adri que bien lo llevas', 'Adri como mola como te tomas todo con sentido del humor', pero el Adri de verdad lleva la profesión por dentro. No me gusta mostrar las mierdas porque no es cuestión de dar pena, ni lástima, ni mucho menos hacer esto por 'likes'. Solo quería gritar el susurro de la fragilidad" continuaba. "Ahora sí, mañana será más y mejor y poco a poco a intentar bailar la vida" terminaba diciendo el actor haciendo de tripas corazón.

© adrian_lastra © clarachain

Clara, por su parte, también se ha mostrado completamente desconsolada, lo que da buena cuenta del duro revés que ha supuesto para ellos esta ruptura. “Buenas noches. Me parece surrealista tener que esta poniendo estos mensaje por aquí” comenzaba diciendo la aragonesa. “Están siendo unos días MUY duros para mi y quería pasar este momento de la forma más discreta posible. Pero me están llegando mensajes con rumores e historias MUY LOCAS que por supuesto NO SON VERDAD. No sé si reirme o llorar, de verdad” continuaba diciendo la actriz. “No estoy con nadie. Y no hay NADA MÁS de lo que ya habéis leído. Por favor, dejad de inventar. Esto no hace más daño. Gracias” terminaba diciendo Clara negando así la existencia de terceras personas en su separación.

© clarachain

A pesar de que se llevaban catorce años de diferencia, la pareja siempre había demostrado que eso no era ningún impedimento para ellos y que el respeto y la complicidad estaba por encima de cualquier década, cifra o dígito, y que si algo habían aprendido juntos era a disfrutar de la vida. De hecho su primera puesta en escena juntos no podría haber sido más espectacular, pues tuvo lugar en el emblemático Times Square cuando el actor presentaba el especial ¡Feliz 2020! de Univision y subió a su chica al escenario para fundirse en un apasionado beso.

"Dicen que el 31 de diciembre es celebrar, amar y besar... me lo tomé al pie de la letra... disfruté, amé y besé como nunca. Clara Chaín, gracias por acompañarme en este viaje tan especial. Te quiero" escribía Adrián en su perfil junto a una foto del romántico momento. Y ella respondió enseguida: "A nosotros nos dijeron que aquí se besa a media noche. ¡Y no íbamos a ser menos! Gracias, gracias y gracias a mi amor por todo lo vivido y por lo que viene. Que empiece la aventura. Te quiero".

© adrian_lastra © clarachain

Tras esa declaración pública de amor, hemos visto a la pareja en Miami, Nueva York, en los Alpes franceses o en Tailandia, donde la pareja pasó sus últimas vacaciones como pareja y en las que a juzgar por las imágenes que compartieron con sus seguidores, nada hacía presagiar este amargo y triste final.