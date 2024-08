Adrián Lastra, operado de urgencia tras un 'aparatoso' accidente de moto

Adrián Lastra sufrió el martes 13 de agosto un accidente de moto del que ahora se encuentra "bien" y recuperándose en casa, a pesar de haber sido "bastante aparatoso". El actor ha confesado este viernes que le han tenido que intervenir de urgencia y en dos operaciones distintas. Su pareja, Clara Chaín, le ha mostrado su apoyo con el mismo humor con el que él afronta este duro trance.

© adrian_lastra

Desde el humor, Adrián ha explicado que el accidente que sufrió fue bastante grave y que tuvo "mucha suerte", bueno "suerte y que estoy fuerte". Las lesiones son tan graves que incluso casi pierde una de sus falanges: "Me tuvieron que operar de cirugía plástica la mano izquierda, el dedo índice y anular". Es justo la última falange de este dedo la que estaba en riego de ser amputada, "¡pero pudieron salvarla!". No ha sido la única visita al quirófano tras el accidente, ya que ha tenido "otra operación en el pie izquierdo con fractura abierta con luxación del metatarso del dedo meñique". Añade que, además de estas dos roturas tiene "algún rasguño que otro".

© adrian_lastra

Su novia Clara no ha dejado pasar la oportunidad de apoyar a su pareja con el mismo tono de humor que el actor ha empleado para transmitir esta noticia. "Ya no sabes qué hacer para llamar la atención… ayyy señor los sustitos" comentaba Clara junto a unos corazones debajo del comunicado dejando ver el buen rollo que hay entre ambos. La pareja oficializó su romance en noviembre de 2019, y desde entonces han sido inseparables en las buenas y en las no tan buenas situaciones.

No ha sido el único mensaje que ha recibido, y amigos y compañeros de profesión, como Belén Cuesta, Cayetana Guillén-Cuervo, Miguel Ángel Muñoz o Hugo Silva, se han mostrado felices de que estuviera sano y salvo. Incluso Santiago Segura ha dejado un simpático comentario respondiendo a Adrián: " Yo, estés como estés, pienso ir a aplaudirte al musical de Grease!!!! (Pero deseo que estés como siempre, bien)". Esto se debe a que, debido al periodo de recuperación, deberá dejar aparcada la gira de Medusa, la obra de teatro en la que actuaba junto a Victoria Abril y Ruth Lorenzo. Sin embargo, ha asegurado que, "esté como esté, a finales de septiembre estreno el musical de Grease en el Teatro Apolo de Madrid".

© GTRES

A pesar de todo, el actor se toma lo ocurrido con optimismo y mucha filosofía, ya que ahora mismo está bien y no debe preocuparse. Asegura que ha aprendido que "en un susto se te puede ir todo a la mierda" y que se está "preocupando muchas veces de absurdeces". Finaliza pidiendo "¡Que sigamos bailando la vida, aunque yo de momento sea cojeando!", mostrando su buen humor y fortaleza ante este revés que le ha hecho cambiar sus planes.