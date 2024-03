La emotiva felicitación que la novia de Adrián Lastra, Clara Chaín, dedica al actor por su 40 cumpleaños 

Loading the player...

Esta semana, Adrián Lastra ha cumplido 40 años mientras sigue triunfando cada sábado en Bailando con las estrellas donde es uno de los concursantes favoritos. El actor, que asegura estar en la flor de la vida, confiesa lo rápido que ha pasado el tiempo: "Puede ser muy típico, pero no me creo que ya haya llegado este momento de decir 'soy un cuarentón'. A ese niño posando con 12 años le diría 'no tengas miedo a nada compadre, sigue siendo tu mismo siempre porque vas a conseguir lo que te propongas en la vida'.

Al inolvidable protagonista de Velvet lo han felicitado numerosos amigos y muchas celebrities, pero ha habido una persona que le ha hecho especial ilusión, Clara Chaín, la modelo con la que comparte su vida: "Hace 40 años llegó al mundo la persona más especial que conozco y solo puedo decir gracias a la vida por ponerme en tu camino. Durante estos años de camino recorrido has llegado a ser una persona que no puedo parar de admirar… el corazón más grande de esta Tierra, las manos más tiernas, la sonrisa más brillante, los ojos más confidentes, la voz más reconfortante y ese calor humano que es más hogar que cualquier techo".

"Te celebro cada día" -continúa Clara-, "y te deseo que seas siempre y simplemente tú. Que no tengas ni un mal día el resto de tu vida y que me dejes disfrutar a tu lado y verte volar como lo haces. Eres libre y puro. Eres luz. Te amo con toda mi alma". Junto a estas palabras, la modelo aragonesa ha compartido un vídeo con las imágenes más románticas desde que la vida los cruzó hace cuatro años. Dale al play y no te lo pierdas.

