La pesadilla de Maria Cerqueira, pareja de Cayetano Rivera, al quedar atrapada en el coche por el incendio de Portugal

El norte de Portugal vive sus horas más difíciles a causa de un devastador incendio que todavía "no está bajo control" y que ha creado una situación "muy complicada", con al menos tres fallecidos. Las llamas se extienden por diferentes focos, siendo el principal el que hay en Albergaria a Velha, al norte de la ciudad de Aveiro, a menos de una hora de Oporto. Precisamente por esta zona circulaba María Cerqueira Gomes, quien ha vivido momentos angustiosos al verse afectada por los estragos que está causando el fuego.

© maria_cerqueira_gomes

La presentadora, pareja de Cayetano Rivera, ha compartido una imagen en la que se ve el cielo completamente cubierto por llamas y humo. La foto la ha hecho personalmente desde el interior del coche, en el que se ha quedado atrapada ya que el incendio ha impedido que el tráfico pueda seguir fluyendo con normalidad debido al peligro que supone. "Tengo el fuego detrás de mí, es un escenario de terror", ha dicho.

María, muy querida en la pequeña pantalla lusa, ha narrado el miedo y la incertidumbre que ha vivido la mañana de este lunes, en la que ha tenido que pedir ayuda a las fuerzas de la seguridad: "Lo que vemos en las películas y en las noticias todos los años, creo que solo una persona que lo vive puede entender por lo que pasan estos hombres, y lo rápido que sucede todo. En un segundo sientes que tu vida está en peligro".

© maria_cerqueira_gomes

La pesadilla de Cerqueira, que es madre de dos hijos, ha comenzado durante su desplazamiento desde Oporto a Lisboa. Se trata de un trayecto de algo más de tres horas en el que se dio cuenta que algo raro pasaba cuando el navegador marcaba un tiempo de viaje mucho mayor y empezó a mandarle circular por carreteras comarcales. Por algunas, sin embargo, ya ni siquiera podía pasar porque "la aplicación es más lenta que el viento y el fuego". En esta ruta ha visto además a muchas personas perdidas y despistadas, igual que ella.

Durante una intervención en el programa Dois à 10 ha dicho que, según avanzaba, el cielo se oscurecía cada vez más hasta llegar un momento en el que era imposible ver el coche de delante. Al llegar a Albergaria se ha dado cuenta de que tanto ella como otros conductores estaban en un punto sin salida posible, asediado por las llamas. " Ahí angustia, obviamente", ha reconocido.

A la presentadora se la ha ocurrido pedir ayuda directamente a los bomberos. "He ido al parque de bomberos, donde pensé que estaría a salvo, pero el parque de bomberos está en una zona de fábrica y dijeron que sería más seguro para nosotros ir a una iglesia, cosa que he estado haciendo, a cámara lenta, durante 30 minutos, a cuatro o cinco kilómetros por hora. Es todo muy incierto, porque veo coches que van en dirección contraria y no sé si voy a un sitio seguro", ha dicho María.

Te puede interesar María Cerqueira, dispuesta a ampliar la familia: te contamos quiénes son los hijos de la novia de Cayetano Rivera

© maria_cerqueira_gomes

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y la propia presentadora ha contado que llegado a Lisboa "sana y salva" tras varias horas atrapada, agradecida a todos por el apoyo y dispuesta a rezar para que la situación a la que se enfrenta Portugal acabe lo más rápido posible.

El lado más personal de María en un documental

Este 18 de septiembre llega a Prime Video un documental de María Cerqueira, producido por ¡HOLA! MEDIA. En este trabajo veremos el lado más personal de la presentadora, incluidos los detalles más desconocidos de su historia de amor con Cayetano Rivera, su pareja desde hace más de un año. Se conocieron en 2019, cuando entrevistó al diestro en la plaza de toros Campo Pequeno (Lisboa) y años más tarde, en 2023, sus caminos volvieron a cruzarse. Desde entonces son inseparables.