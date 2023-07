Kika, hija de María Cerqueira, nos habla de la relación de su madre con Cayetano Rivera: 'Está feliz'

Kika Cerqueira ha hablado para nosotros gracias al evento que Sunglass Hut ha organizado en Madrid para presentar las gafas de sol que son tendencia esta temporada. Solo esta prestigiosa y reconocida marca fundada en el año 1971, podría conseguir reunir en un mismo evento a dos jóvenes talentos en el mundo de la moda como son Lucía Rivera y Kika Cerqueira , cuyos nombres despiertan el máximo interés ahora mismo ya que sus padres forman una de las parejas del momento: Cayetano Rivera Ordoñez y la presentadora portuguesa, María Cerqueira.

La madre de Kika, María Cerqueira, es ahora mismo una de las estrellas de la televisión portuguesa más buscadas tras conocerse su relación con el torero Cayetano Rivera Ordoñez. Francisca Cerqueira Gomes, (Kika), 24 de enero de 2003, es la hija mayor de la presentadora, (que tiene otro hijo de 5 años); es modelo, 'influencer', (con más de 400 mil seguidores), estudiante de un Máster en Marketing y, además, quiere recibir clases de interpretación. Con una belleza incuestionable, reúne todas las cualidades para triunfar como lo ha hecho su madre.

- Gracias por atender a ¡HOLA!

- La agradecida soy yo.

- ¿Qué tiene Sunglass Hut para que tú te hayas cogido un avión esta misma mañana desde Portugal y te hayas venido a Madrid a presentar su colección de gafas para este verano?

- Sinceramente soy una de esas personas que usa gafas de sol cada día, he cogido un vuelo destino Madrid a las seis de la mañana, era todavía de noche, y yo ya llevaba mis gafas de sol porque me hacen sentir más cómoda. Sinceramente me encanta Sunglass Hut y además hacer esto junto a Lucía es una gran experiencia para mi y un magnífico proyecto para ambas.

- Tienes 20 años, eres muy joven y ya cuentas con más de 400 mil seguidores en Instagram, ¿cuál es para ti la clave de su éxito? Lucía Rivera nos ha comentado que eres muy trabajadora y con la cabeza bien amueblada.

- Sí, yo también creo que soy muy madura para mi edad. Por encima de todo en mi cuenta de Instagram, como tú nombrabas, yo intento divertirme con lo que hago, por supuesto le dedico mucho esfuerzo a mi trabajo pero también para mi Instagram es la manera de mostrar cómo es mi vida, cómo es mi día a día cuando no estoy trabajando, qué hago en mi tiempo libre.

- Tú madre, María Cerqueira, es una estrella increíble en Portugal, ¿es ella tú referente?, ¿qué has aprendido de ella?

- Para mí mi madre es la mejor y más grande estrella de la televisión en Portugal pero claro, es mi opinión, y estoy superorgullosa de todo lo que hace. Y sí, por supuesto, yo he crecido con ella, he estado en el medio de su mundo y he crecido admirando lo que ella hacía y estaba muy orgullosa, y sí, claro que puedo decir que, (no sé cómo se dice en inglés 'referente'), sí, es mi 'referente'.

- Tú madre te tuvo muy joven, (María Cerqueira fue madre de Kika con 19 años) ¿cómo ha marcado eso vuestra relación?, ¿tenéis una relación de 'madre e hija' o más de 'amigas'?

- Yo creo que una combinación de ambas cosas. Por un lado ella me pide que estudie, se ha preocupado siempre por mi educación, en ese sentido más como una madre, pero también yo creo que a veces parecemos hermanas, 'peleamos' por la ropa..., estamos muy unidas en ese sentido , unas veces somos madre e hija y otras como hermanas.

- Creo que tu madre hizo una fiesta por su 40 cumpleaños…¡es muy joven!

- Sí, ¡cierto!

- … y que en esa fiesta estaba Cayetano Rivera, ¿le conociste esa noche o ya le conocías?

- Ya le conocía de antes, pero no sé qué más contestarte sinceramente. Lo he comentado en otras ocasiones, es la vida personal de mi madre, yo sé que ella está feliz y yo también lo estoy de verla a ella feliz, pero no soy yo la persona indicada para hablar de ello.

- Pero, en cualquier caso, ¿me puedes decir que la ves feliz?

- Sí, feliz, muy feliz.

- ¿Cómo te llevas tú con Cayetano Rivera?

- Muy bien, existe una relación muy buena entre todos.

- Lucía Rivera te ha dedicado en este evento palabras muy bonitas, y ha dicho que eres como una hermana para ella, ¿para ti es igual?

- Para mi también, yo siento lo mismo por ella, creo que también es supertrabajadora, admiro todos los proyectos que ha llevado a cabo, ¡incluso ha escrito un libro!. Yo la sigo en redes y admiro mucho el trabajo que comparte en su perfil.

- Vimos que subiste en tu perfil la imagen del libro dedicado de Lucía, ¿qué te pareció su libro?

- Sinceramente ya me han preguntado por esto antes y como he dicho solo he podido leerme el principio, no entero porque he estado muy ocupada con mis estudios, y trabajando al mismo tiempo, no he tenido tiempo para leerlo entero pero ahora cuando esté de vacaciones lo haré, y entonces le daré mi opinión.

- ¿Qué estás estudiando?

- Estoy estudiando un Máster en Marketing en Portugal, luego quiero irme de Erasmus a París, en septiembre, yo creo que va a ser genial porque voy a poder estudiar y trabajar al mismo tiempo y siento que París, yo amo la moda, trabajar en moda y creo que es la ciudad perfecta para ello.

- ¿Cuál es tu sueño?

- Aún no lo sé, estoy en el camino para averiguarlo porque me encanta la moda, estudio Marketing y al mismo tiempo quiero dar clases de interpretación, este próximo año termino mi Máster en Marketing y después daré las clases para ser actriz, así que seguiré por ese camino.

- Te hemos visto en algunas series de televisión.

- Sí, en Portugal, fue un papel pequeño pero lo hice y me di cuenta que me gustó, que me divertía, sentí la presión por hacerlo bien pero al mismo tiempo me divertía, así que quiero intentarlo de nuevo.

- ¿Quieres seguir por ese camino?

- Sí.

- ¿Qué planes tienes para este verano?, ¿alguno de tus planes lo harás en compañía de tu pareja? ( Kika mantiene desde hace un año una relación con el piloto francés de Fórmula 1, Pierre Gasly)

- Sí, vamos a tener vacaciones, él también tendrá días de descanso en su trabajo así que este mes podremos descansar en Portugal y en el sur de Francia porque él es francés, él tiene a su familia allí y también estaremos en Portugal, donde viven mi familia y mis amigos.

- Tú vives en Portugal, tu pareja en Francia, ¿algún consejo para las relaciones a distancia?, ¿cómo lo lleváis?

- No lo sé porque yo le veo bastante, tengo la oportunidad de pasar mucho tiempo con él, durante la semana tengo clases pero puedo verle durante el fin de semana, no puedo decir que haya tenido una relación a distancia por mucho tiempo así que no Soy la persona más indicada para dar consejos sobre ello.

- Muchas gracias, Kika. Espero verte en España muchas más veces.

- Sí, ¡me verás!. Gracias a ti .