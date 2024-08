Maria Cerqueira comparte detalles y fotos inéditas de su historia de amor con Cayetano Rivera

La historia de amor de Maria Cerqueira y Cayetano Rivera llega a la pequeña pantalla. La presentadora acaba de anunciar que el próximo 18 de septiembre se estrenará en Prime Video un documental sobre su vida en el que aparece el torero, su pareja desde hace más de un año. "Bueno... ¡parece que es real y que va a suceder de verdad! A partir del 18 de septiembre podrás conocerme un poco mejor. ¡Qué nervios!, ha publicado la portuguesa, de 41 años ."¡Quiero, quiero, quiero!", ha comentado el torero.

A pesar de su discreción, Maria no puede ocultar su felicidad al hablar de su novio ni tampoco cuando habla con él, pues en el clip que ha compartido en sus redes sociales aparece una breve conversación telefónica entre ambos en la que ella se dirige a Cayetano como "amor". Además, comparte imágenes inéditas de su noviazgo y recuerda cómo se conocieron y lo que sintió al verle: "A primera vista, no era el tipo de hombre que me entusiasmaría", dice entre risas. Sin embargo, años después sus caminos volvieron a cruzarse y comenzaron una bonita relación.

La pareja se conoció en 2019, cuando el diestro fue entrevistado por la presentadora en la plaza de toros Campo Pequeno, de Lisboa. En ese momento, él estaba casado con Eva González, madre de su hijo Cayetano, y ella compartía su vida con el empresario Miguel Cardoso, padre de su hijo Joao.

Fue a principios de 2023, meses después de la ruptura del torero y la presentadora de La Voz, cuando Cayetano y Maria fueron fotografiados juntos por primera vez en Écija, Sevilla. Desde entonces no se han separado y han paseado su amor por medio mundo. Venecia, Lisboa, Nueva York, Grecia...

Hace unos días, la revista ¡HOLA! publicaba las imágenes más románticas de la pareja en El Algarve. Entre risas y juegos, cómplices, cariñosos y con el azul del océano Atlántico de fondo, el torero y la presentadora parecían dos adolescentes.

La pareja lleva una vida muy familiar, algo de lo que se siente muy orgullosa Maria. "Creo que es muy importante para mí, como persona, tener conciencia de estas nuevas familias de una manera muy natural", señala, mientras comparte momentos en casa con su abuela y su hija Kika, de 21 años, nacida durante la relación que mantuvo durante casi 12 años con el piloto Gonçalo Gomes, con quien estuvo a punto de casarse. La joven, que guarda un gran parecido con su madre, es muy amiga de Lucía Rivera, la hija mayor de Cayetano, y es habitual verlas juntas.

Aunque su noviazgo está más que consolidado y la presentadora aseguró que le gustaría casarse con el torero, parece que de momento no suenan campanas de boda. Si finalmente deciden dar este paso, sería el primer 'sí, quiero' de Maria y el tercero de Cayetano. El diestro estuvo casado con Blanca Romero tres años y con Eva González casi siete.