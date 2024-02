La romántica foto con la que Cayetano Rivera declara su amor por Maria Cerqueira

Cayetano Rivera ha dado un paso más en su relación al compartir por primera vez sus sentimientos por Maria Cerqueira. Con motivo de San Valentín, el torero ha publicado esta foto en la que aparece tumbado sobre el regazo de la presentadora mientras esta le acaricia el pelo. La banda sonora que ha elegido para inmortalizar este momento tan íntimo no puede ser más romántica. Se trata de la canción The Big Bang, de Rock Mafia, cuya letra dice así: "Trae tu cuerpo aquí, junto al mío. ¡Cerca del mío! ¡No quiero soñar! ¡Solo quiero vivir! Así que cariño, ¡no nos perdamos esto! El Big Big Bang, la razón por la que estoy vivo. Cuando todas las estrellas chocan, en este universo interior. La gran gran explosión".

La presentadora, por su parte, también ha celebrado el Día de los enamorados con este bonito abrazo y la canción Wild, del artista John Legend, que es una declaración de amor en toda regla. "Quiero llevarte a la locura, locura, locura. Quiero amarte por millas y millas. Podemos ir despacio. No hace falta que nos apresuremos. Tomaré el volante. Te haré sentir cada toque. Quiero llevarte a la locura, locura, locura. Me prendiste fuego. Juro que eres la única persona con quien daría este paseo. Quiero amarte. Quiero tocarte".

Cayetano y Maria se conocieron en 2019, cuando el torero fue invitado al programa de la comunicadora en la cadena TVI, la segunda más vista de Portugal. Sin embargo, no fue hasta principios de 2023, meses después de la separación del diestro y Eva González, cuando les vimos juntos disfrutando de su amor. Desde entonces han hecho auténticos malabares para compaginar su relación con sus respectivas profesiones. Él sigue triunfando en los ruedos y ella es una de las presentadoras de más éxito en su país.

En estos 12 meses como pareja, han recorrido medio mundo y han pasado fechas tan señaladas como Nochevieja en un lugar lleno de significado para el torero, El Recreo de San Cayetano, situado en la localidad malagueña de Ronda. La última vez que fueron fotografiados juntos fue el pasado 16 de enero en el aeropuerto de Sevilla. El torero y la presentadora caminaban abrazados y cogidos de la mano ajenos a las miradas del resto de los pasajeros.

Días después. Cayetano asistió a la Gala de San Isidro, en la que premiaron a su sobrina Cayetana Rivera, y confesó a ¡HOLA! que con Maria estaba "bien, feliz y contento". Además, reflexionó sobre el paso del tiempo y su cada vez más cercana retirada. "Los años pasan y no en balde. Pero me encuentro bien, aún capaz de afrontar retos como este de torear en Las Ventas", dijo. "Este momento lo estoy viviendo con especial ilusión y disfrutando mucho de mi profesión, que muchas veces cuesta por lo que conllevan los golpes, lesiones y demás. Sé que ya se acerca mi final, aunque todavía no va a ser este año, y hay que disfrutarlo", añadió.