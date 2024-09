La historia de amor de David Broncano, el presentador del momento, y la actriz Silvia Alonso que ya dura tres años

David Broncano es, sin duda, uno de los hombres del momento. El presentador está arrasando con su nuevo programa en TVE, La revuelta. Pero, ¿cómo es el gallego en su faceta personal? En ese apartado, Broncano siempre ha apostado por la discreción. Mantiene una relación desde hace tres años con Silvia Alonso. El presentador y la actriz comenzaron a salir en septiembre de 2021 cuando él la entrevistó por primera vez en La Resistencia, el programa que conducía en Movistar. La química entre ambos traspasó la pequeña pantalla. Tiempo después, se les vio juntos dando un paseo por las calle de Madrid y despertando los rumores de que su relación iba más allá de una simple amistad. A partir de ese momento, empezaron a compartir todo tipo de planes: esquiar en Baqueira Beret, disfrutar del tenis en la Caja Mágica o ir juntos un concierto de Nathy Peluso en el Mad Cool, donde se prodigaron todo tipo de de arrumacos.

Sin embargo y, a pesar de todas esas imágenes, la pareja no hizo ‘oficial’ su relación hasta marzo de 2023. En esa fecha, la actriz acudía nuevamente a La Resistencia a promocionar su nueva película, la comedia romántica Eres tú, y le entregó un regalo al presentador. Un obsequio muy especial que confirmaba por fin la relación entre ambos: "Resulta que hace un año tuve Covid, era su cumpleaños y le hice un cuadro basado en una foto nuestra con mucho amor. Lo hice con mucho amor y además me parece un regalo increíble porque él me ha quedado bastante bien. En realidad, es un regalo polivalente porque yo podría ser cualquiera. Te sirve para el pasado, para el presente, para el futuro…", contaba Silvia de una manera muy divertida, a lo que Broncano contestaba: "Esto es gravísimo, esto no se puede enseñar. Una cosa es que normalicemos las movidas, pero otra son cosas privadas. Estás loca. Me da pudor". De esta forma tan espontánea, la pareja ‘oficializaba’ su relación que ya dura tres años. ¿Te gustaría repasar la historia de amor de David Broncano y Silvia Alonso? No te pierdas este vídeo.