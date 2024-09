Melissa Villarreal nos cuenta cómo es su vida de recién casada y nos desvela el gran paso que va a dar con su marido

Melissa Villarreal irradia felicidad desde que el pasado 18 de mayo le dijera 'sí, quiero' a su novio, Eduardo Zouein, en una preciosa boda celebrada en la parroquia gijonesa de Somió. Con motivo de su asitencia a la gran fiesta de ¡HOLA! que inaugura la MBFWM, la prescriptora y empresaria de moda nos ha contado cómo ha vivido este día tan importante para ella: "Seguimos en una luna de miel (...) fue un día brutal, precioso, mágico, con lluvia y todo que me daba terror y al final llovió y fue todo tan bonito que es que de verdad lo recuerdo como, vamos, no se me va a olvidar jamás", han sido sus palabras para los micrófonos de ¡HOLA! con las que ha dejado claro el feliz momento personal que atraviesa. La creadora de contenidos y fundadora de la firma de moda The Villã Concept nos ha relatado cómo es su vida de recién casada desde que se ha ido a vivir junto a su marido y además, ha compartido con nosotros una importante noticia que están a punto de vivir los dos. ¿Quieres escuchar las palabras de Melissa Villarreal? ¡No te pierdas el vídeo!