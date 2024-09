Victoria de Marichalar, Isabel Preysler y Eugenia Silva en el desfile por el 50 aniversario de Pedro del Hierro

30 35

© GTRES

Gemma Pinto

La moda se cruzó en su camino de manera casual y Gemma Pinto no puede sentirse más plena en su trabajo. "No era algo en lo que me fijaba, ya que en mi casa he estado siempre rodeada de chicos (tengo 3 hermanos mayores) y, en vez de fijarme en ropa e interesarme por la moda, jugaba a motos y coches. Fue sobre los 16 o 17 años cuando me empezó a llamar la atención el mundo de la moda, y justamente contactó conmigo una agencia y empezó todo", nos contaba la pareja de Marc Márquez