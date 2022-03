El orgullo de Verónica Blume al posar por primera vez con su hijo, ¿planea seguir sus pasos?

Loading the player...

Para Verónica Blume, su hijo Liam es su alegría y su gran orgullo. El tiempo ha pasasdo muy rápido para ella, tal y como subrayó la exmodelo el pasado verano, cuando Liam cumplió 18 años. "Tengo un hijo oficialmente adulto", comentó entonces, sin poderlo creer. "Menudo un privilegio acompañarte a ti en este camino que andas con una dignidad y una autenticidad que no deja de alucinarme", añadió. Ahora, ha sido él quien ha acompañado a su madre en una de sus últimas apariciones públicas. Verónica ha posado por primera vez con su hijo en un evento y no ha dudado en presumir de él, rebosando orgullo al hablar sobre el joven en que se ha convertido. Además, ha respondido a la pregunta de si piensa seguir sus pasos como modelo. Dale al play y no te lo pierdas.

