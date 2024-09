¡Marta Pombo ya tiene a sus mellizas recién nacidas en casa!

La pareja formada por Marta Pombo y Luis Zamalloa explota de felicidad al tener ya por fin a su pequeña Candela en casa. Después de una semana desde que la influencer diera a luz el 2 de septiembre, ya pueden decir que tienen a su familia numerosa al completo en casa. "Candelita", una de las mellizas, ha tenido que estar cinco días más en la incubadora del hospital, después de que Marta recibiera el alta y pudiera irse a casa con María, la otra de las recién nacidas. "Respiro tranquilo, viendo que ya están juntas", ha compartido Luis Zamalloa, el marido de Pombo a través de sus redes sociales.

© @zamaluis Candela y María, las mellizas de Marta Pombo

Por fin todos en casa

Candela y María, junto a su hermana Matilda, de dos años, han venido a completar la felicidad de la familia, aunque la pareja ha reconocido que fue muy duro recibir el alta y no poderse llevar a casa a las mellizas: "Pese a ser un parto como un cuento de hadas, solo hemos podido pasar la noche con María, porque a la pequeña Candela le han trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), porque no estaba consiguiendo respirar bien ella solita al ser prematura", . Y añadía que la pequeña "sigue en la incubadora pero muy bien". Además, Marta ha querido tranquilizar a sus seguidores asegurando que la bebé "no ha necesitado oxígeno y si hace varias tomas bien y tolera la leche, esta tarde vuelve con nosotros".

© @mpombor María y Candela, las mellizas de Marta Pombo

© @mpombor Las mellizas de Marta Pombo

Una feliz mamá

Tras el parto la feliz mamá también ha compartido algunas pinceladas sobre sus mellizas, que llegaron al mundo un mes antes de lo previsto: “Estoy disfrutando mucho de María, que es monísima, un angelito. Se porta fenomenal y está comiendo super bien. Y me muero de amor cada vez que veo a Candela aunque sea en la incubadora, es tan bonita también. Son preciosas las dos y son super diferentes. Una es castaña, otra rubia, una tiene pelo, otra no". Ahora por fin, Marta y toda la familia Pombo podrán disfrutar al máximo de las dos recién llegadas, María y Candela.