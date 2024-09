Justin Timberlake llega a un acuerdo y deja atrás la polémica por su arresto

Fue justo cuando estaba a punto de iniciar su gira mundial de conciertos cuando Justin Timberlake se convirtió en noticia por algo que nada tiene que ver con su música. El artista, de 43 años, fue detenido por la policía en junio cuando conducía bajo los efectos del alcohol, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y le pusieron en el punto de mira, pues parece que se negó a hacer la prueba de alcoholemia cuando se lo requirió el agente. El caso quedó pendiente de resolución, un punto y final que se ha conocido ahora.

© Departamento de Policía de Sag Harbor

El cantante ha llegado a un acuerdo con la fiscalía por el que se modifica el cargo que le imputaban por uno menor (evita así tener cargos por conducir ebrio), aunque todavía tendrá que pagar una multa que oscila entre los 300 y los 500 dólares (270 y 450 euros) y tendrá la licencia de conducir suspendida en Nueva York. Este acuerdo llega después de que su abogado pidiera la desestimación de los cargos alegando que se habían cometido errores durante su arresto.

Tal y como se podía comprobar en los documentos a los que tuvo acceso la revista People, el también actor estuvo cenando aquella noche con unos amigos en un hotel de Los Hamptons y se marchó del lugar en su propio coche sobre la medianoche. A su salida una patrulla de policía paró al cantante pidiéndole una prueba de alcoholemia, algo a lo que él se negó. Fue entonces, cuando el excomponente de la boy band N'SYNC fue esposado y arrestado, quedando en libertad escasas horas después.

© Getty Images

El protagonista de La red social y Amigos con beneficios decidió que no va a ingresar en rehabilitación ni va a acudir a terapia, puesto que no considera que tenga un problema con la bebida. Continuó además con su gira de conciertos programada, un tour muy esperado pues hacía casi cinco años que el artista no presentaba material nuevo.

Este escándalo no es el primero que ha salpicado la imagen de Justin Timberlake y ha empañado el dulce momento profesional del cantante. Tras cinco años sin entrar en el estudio de grabación, ha lanzado al mercado el disco Everything I Thought I Was. A su lado se ha visto, aunque su relación siempre ha estado marcada por una gran discreción, a su mujer Jessica Biel, con quien está casado desde 2011 y que es la madre de sus dos hijos, Silas y Phineas, de nueve y cuatro años respectivamente.