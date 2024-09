Mar Flores reaparece a pocos meses de convertirse en abuela y revela cómo está viviendo este momento

Mar Flores ha pasado un verano muy divertido aprovechando hasta el último rayo de sol y en paraísos como Cantabria, Ibiza o Cerdeña. La modelo y empresaria tiene claro que el periodo estival es para disfrutar: " Después de todo el año trabajando en deporte, en dieta, en todo, yo me doy unas vacaciones para hacer un poco lo que me da la gana", asegura. Pero Mar ya ha vuelto al trabajo y lo ha hecho presentando su nueva colección cápsula para la firma Malne, "todo un privilegio", afirma. Se encuentra en un gran momento no solo a nivel profesional, sino también personal. En pocos meses su hijo, Carlo Costanzia, se convertirá en padre junto a Alejandra Rubio. La pareja está esperando un niño cuyo nacimiento está previsto para el próximo mes de diciembre. Pero ¿cómo está viviendo Mar Flores estos momentos? Y ¿cómo afronta la idea de convertirse en abuela? Ella misma lo ha revelado.