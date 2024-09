La exclusiva fiesta ibicenca de Carmen Matutes por su cumpleaños con invitadas de lujo como Mar Flores y Tamara Gorro

Carmen Matutes acaba de comprobar lo mucho que la quieren su familia y sus amistades, tras celebrar su cumpleaños por todo lo alto con una fiesta exclusiva que tuvo invitadas VIP como Mar Flores y Tamara Gorro. Sin duda, una fecha para el recuerdo que albergó el Playa Soleil Ibiza, lujoso restaurante y discoteca ubicado en el corazón de la playa d'en Bossa de la isla.

La modelo madrileña y la colaboradora televisiva, con sendos looks espectaculares, se lo pasaron en grande durante la velada y demostraron una gran complicidad entre ellas. "Podemos decir que nos dejamos los pies en la pista de bailar tanto, amiga", le decía la segunda a la primera en sus redes sociales, a lo que esta respondía con humor: "La noche comenzaba tranquila... y acabó en seis horas de cardio".

Entre las imágenes más curiosas que nos mostraron, vemos cómo Mar Flores se metía en la cabina del DJ en un momento dado mientras seguía disfrutando al máximo. "Mi pelo metido en la cubitera de agua y hielo... y yo pinchando", contaba sobre esa escena. Tamara Gorro, por su parte, compartía imágenes con la maniquí y también un posado con la homenajeada.

"Querida Carmen. Qué noche tan divertida y bonita. Por muchos más, con esa alegría que te caracteriza", le ha escrito con especial cariño a la cumpleañera la actual tertuliana del programa Y ahora, Sonsoles. No faltaron tampoco al evento las hijas de la empresaria ibicenca, Lydia y María Monfort, quienes seguro no olvidarán el instante en el que su madre sopló las velas de la tarta por los 55 que cumplía.

Fue cuando se apagaron las luces del local y apareció el delicioso pastel con unas bengalas, lo que las dos jóvenes aprovecharon para colmar de besos a su progenitora. De fondo, además, sonaba un tema mítico y entrañable como es el Total eclipse of the heart, balada de la legendaria artista británica Bonnie Tyler. Además de todo ello, antes y después hubo música en directo a cargo de una banda que hizo las delicias de los presentes.

Hace menos de un mes, Carmen Matutes protagonizó un excepcional reportaje para ¡HOLA!, donde por primera vez posaba con sus dos amores, la nueva generación de una importante saga de emprendedores. La hija y las nietas del exministro Abel Matutes, creador de un gran imperio en la isla balear, nos recibieron en su casa de Madrid y nos contaron algunas confidencias.

"Nunca he competido con la carrera de mi padre ni con la de mi hermano", señalaba Carmen. "Me dedico a mi trabajo, que tampoco es muy difícil porque me gusta mucho lo que hago", apostillaba la que es una de las directivas más importantes de España, que ocupa el cargo de Deputy CEO de Palladium Hotel Group y es experta en la gestión de equipos, emprendimiento, hospitality y turismo.